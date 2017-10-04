اول اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في غزة منذ 3 سنوات

Advertisements

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ حوالي ثلاث سنوات وذلك خلال اليوم الثلاثاء، وتعد هذه الخطوة مبادرة نحو المصالحة بين كلا من التيار الرئيسي لحركة فتح وحركة حماس.

والجدير بالذكر أن حماس قد استولت على غزة في عام 2007 وذلك بعد قتال مع قوات فتح الموالية للرئيس محمود عباس ومنذ ذلك الوقت حماس تحكم في قطاع غزة.

Advertisements

وقال رامي حمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني مصرحا أمام الوزراء الحاضرين أمامه ان جلسة مجلس الوزراء كانت الأولى فى قطاع غزة منذ عام 2014، وهى خطوة هامة فى عملية المصالحة التي تروج لها جمهورية مصر العربية وعدد كبير من دول الوطن العربي.

وقال رامي حمد الله “اننا نقف اليوم أمام لحظة تاريخية هامة حيث نبدأ فى التغلب على جروحنا ونضع خلافاتنا جانبا ونضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل شئ”.

ومن جهة أخرى قام إسماعيل هنية رئيس حماس بالإعراب عن تفاؤله قائلا “قد تكون هناك بعض الصعوبات على الطريق لكننا سنقوم بالمصالحة بغض النظر عن التكلفة”.

ومن جانب آخر قام بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بتحذير الفلسطينيين من التدخل في أي “تسويات وهمية”، وجاء ذلك خلال كلامه عن حركة حماس التي يتم تمويلها من إيران حيث ان حماس خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ العام 2008.

وقال أيضا نتانياهو مضيفا خلال بيان له أنه يتعين على الإدارة فلسطينية ان تقوم بالاعتراف بدولة إسرائيل وأن تعمل على حل الذراع العسكرى لحماس وقطع الاتصال مع إيران.

يذكر أن حماس التي تعتبرها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية قامت بحل الحكومة في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن فرضت كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحريين مقاطعة اقتصادية على إمارة مصدر المنح والتمويل الرئيسي لحركة حماس .

إقرأ ايضا “أبو مازن” لن نسمح بالتدخل في الشأن الفلسطيني إلا لمصر

ولكن من جهة أخرى فإن حركة حماس سلمت المسؤوليات الإدارية إلى حكومة تم تشكيلها من الأساس قبل ثلاث سنوات، وحتى الان يبقى جناحها المسلح هو القوة المهيمنة في قطاع غزة.