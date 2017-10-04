القوات العراقية تبدأ في معركة جديدة من أجل استرجاع “الحويجة” من داعش

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الحروب التي شهدتها كلا من سوريا والعراق في الفترة الاخيرة امام تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، وقد نجح كلا منهم في القضاء على التنظيم الإرهابي وهزيمته في الكثير من المعارك، وقد استطاعت كلا من البلدين ان تسترد أراضيها من داعش خلال هذه الحروب.

وخلال اخر تطورات الحرب ما بين العراق وداعش، قام الجيش العراقي بالإعلان في بيان له عن أن القوات العراقية قامت بشن هجوما نهائيا خلال اليوم الأربعاء على بلدة الحويجة “التي تقع في جنوب العراق” وكانت لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش”.

Advertisements

ومن جهة أخرى فقد بث التلفزيون الرسمي للدولة في العراق بعض من اللقطات الحية التي تظهر المنطقة التي تم تغطيتها بالدخان الأسود الكثيف، حيث انها من المناطق التي ترتفع فيها آبار النفط التي يقوم بحرقها المسلحون كتكتيك من أجل منع الكشف عن الجو، والجدير بالذكر أن مدينة الحويجة تقع بالقرب من مدينة كركوك النفطية الموجودة في شمال العراق.

والجدير بالذكر أن القوات الحكومية العراقية التي يتم دعمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات المسلحة شبه العسكرية التي يتم تدريبها ودعمها من قبل إيران والمعروفة باسم “قوات الحشد الشعبي” قاموا بالهجوم على الحويجة، وبدأ التحرك في بلدة الحويجة بعد يومين فقط من الاستيلاء على قاعدة رشاد الجوية، التي تقع على بعد 30 كم “20 ميل” من الجنوب ويقوم المسلحون باستخدام هذه المنطقة كموقع للتدريب والخدمات اللوجستية.

إقرأ ايضا عقوبات جديدة تواجه كردستان بسبب الاستفتاء الخاص باستقلالها عن بغداد

ومن جهة أخرى فإن القوات الرسمية التابعة للحكومة المركزية في العاصمة العراقية بغداد قد قامت بشن هجوم خلال يوم 21 من شهر سبتمبر وكان ذلك الهجوم من أجل أن يتم إقالة وطرد تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش” من منطقة الحويجة التي تقع في جنوب العراق، وايضا من أجل طرد التنظيم الجهادي للدولة الاسلامية “داعش من كل المناطق المحيطة بهذه المنطقة، والجدير بالذكر ان من المتوقع أن يكون عدد المحتجزين في هذه المناطق قد وصل إلى حوالي 78 ألف شخص وذلك وفقا لما قامت منظمة الأمم المتحدة بذكره في هذا الأمر.