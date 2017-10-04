“الصناعة والتجارة” توقع بروتوكول تعاون لزراعة التمور وصناعتها مع الإمارات

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تابع موقع مصر 365 عن الإعلان عن قيام وزارة الصناعة والتجارة المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات العربية الشقيقة في مجال زراعة التمور وصناعتها والعمل على تطوير صناعة التمور في كلا البلدين.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن توقيع بروتوكول التعاون بين مصر ودول الإمارات العربية الشقيقة سيكون في يوم السبت القادم الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، على أن يتضمن البروتوكول التعاون بين البلدين في مجال زراعة التمور وصناعتها وتنمية صناعة التمور.

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وسيحضر توقيع البروتوكول كل من وزير التجارة والصناعة المصري المهندس “طارق قابيل”، مع محافظ الوادي الجديد اللواء “محمد الزملوط”، ومحافظ الجيزة “كمال الدالي”، بالإضافة إلى أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي “عبدالوهاب زايد”.

والجدير بالذكر انتشار زراعة نخيل البلح في معظم محافظات جمهورية مصر العربية بحوالي أربعة عشر مليون نخلة على مساحة زراعية تصل إلى حوالي 73,653 ألف فدان أي حوالي 6,32 في المئة من أجمالي المساحة الزراعية الكلية للفواكه في جمهورية مصر العربية، ويصل الإنتاج السنوي للتمور في جمهورية مصر العربية إلى حوالي 1,113,270 مليون طن من التمور، وبهذه النتيجة تحل الدولة المصرية على المركز الأول على مستوى دول العالم من حيث إنتاج التمور المختلفة، ويساعد الدولة المصرية على تميزها في زراعة التمور مناخها الصحراوي الجاف الذي يلائم زراعة النخيل وهي فاكهة الفقير والغني.

وسجلت الدولة المصرية هذه الزيادة في الإنتاج الزراعي للتمور بالإضافة إلى زيادة زراعة النخيل بسبب زيادة المساحة المزروعة بالنخيل في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشمال سيناء، والنوبارية، والعوينات، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والأراضي المستصلحة حديثا من الناحية الزراعية حيث أن النخيل يحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة نسبياً ورطوبة نسبية منخفضة خلال أشهر الصيف ليتم إنتاج التمور ذات صفات جيدة، ومحصول عالي.

وتتحمل أشجار النخيل ملوحة التربة لذلك يتم زراعتها في العديد من الأراضي المستصلحة حديثا من الناحية الزراعية، ولو أن كمية إنتاجها من التمور تقل مع زيادة نسبة ملوحة التربة الزراعية، ولا ينصح بزراعة النخيل في الأراضي التي تتعدى فيها نسبة الملوحة إلى 7000 جزء في المليون.

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