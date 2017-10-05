السعودية: تم تفكيك خلية تابعة لداعش في الرياض كانت تستهدف وزارة الدفاع

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أعلنت القوات السعودية خلال اليوم الخميس أنها قامت بتفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش”، كانت موجودة في العاصمة الرياض، حيث كانت الخلية تعمل على لشن هجوم انتحاري على وزارة الدفاع.

وقد لقي مسلحان مصرعهما بينما تم اعتقال خمسة آخرون فى غارات على ثلاثة مواقع خلال يوم الأربعاء الماضي،وجاء ذلك وفقا لما تم ذكره من قبل مصدر رسمى فى رئاسة امن الدولة في السعودية فى بيان تم نقله من قبل التليفزيون الحكومى.

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والجدير بالذكر انه تم في وقت لاحق شن هجمات اطلاق نار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي على قوات الأمن والمسلمين الشيعة الموجودين في السعودية.

ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” قد انتقد منذ سنوات قيادة المملكة المتحالفة مع الغرب، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، متهمة إياه بالانحراف عن تفسيرها الصارم للإسلام وتعزيز مصالح أعدائها الأمريكيين.

وقال البيان ان انتحاريا فى منطقة الرمال شرق الرياض قام بتفجير سيارة مفخخة بعد أن حاصرت قوات الأمن المنزل الموجود فيه والذي يستخدم لصنع سترات انتحارية ومتفجرات.

وقالت الشرطة ان مسلحا آخر قتل على يد قوات الامن بعد ان تمت محاصرته بالأسلحة النارية في شقة في حي النمر الغربي.

واوضح البيان ان الغارة الثالثة استهدفت حصانا في ضاحية الغانميا جنوب الرياض التي استخدمها المقر.

وقد ضبطت قوات الأمن الأسلحة النارية ومواد صنع القنابل التى عرضت على التلفزيون الحكومي، وايضا تم عرض سيارة محترقة ومبنى متضرر حيث فجر المسلح الأول نفسه، ولم يتم التعرف على المشتبه فيهم حتى الان.

ومن جهة أخرى أغلقت قوات الأمن عدة مناطق في الرياض خلال يوم الأربعاء الماضي ، وأظهرت أشرطة الفيديو المنشورة على الانترنت دخان يتصاعد من عدة مناطق.

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ويذكر أن مؤامرة مهاجمة وزارة الدفاع تم كشفها خلال الشهر الماضى، وتم الإعلان عن تورط اثنين من المواطنين اليمنيين واثنين من المواطنين السعوديين.

وقال مصدر أمني سعودي في ذلك الوقت إن أحد المعتقلين كان عضوا في حركة الحوثيين المسلحة ، التي تقوم القوات السعودية بمواجتها حربيا