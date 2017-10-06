الولايات المتحدة تخفض مشاركتها في المناورات العسكرية في الخليج بعد انفصال قطر

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اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية خلال اليوم الجمعة ان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخفض مشاركتها في بعض المناورات العسكرية المشتركة في منطقة الخليج العربي.

والجدير بالذكر أن كلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالاضافة الى جمهورية مصر العربية، قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إمارة قطر وكان ذلك في شهر يونيو الماضي ، وذلك بعد ان تم اتهام امارة قطر بدعم الإرهاب في المنطقة في خضم الخلافات بين الحلفاء العرب في الخليج.

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وقد قامت الدوحة بنفي الاتهام القائل انها تدعم دعمها للارهاب في المنطقة، وقالت ان العقوبات التي قررت في حقها تهدف الى اجبارها على تغيير سياساتها الخارجية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قلصت العمليات العسكرية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي بسبب هذا الخلاف، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية كولونيل جون توماس فى بيان عبر البريد الالكترونى: “اننا نختار بعض المناورات العسكرية لاحترام مفهوم الشمولية والمصالح الإقليمية المشتركة في المنطقة”.

وأضاف قائلا “سنواصل تشجيع جميع الشركاء على العمل معا من اجل التوصل الى حلول مشتركة تتيح الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط”.

وتتولى القيادة المركزية الأمريكية مسؤولية 20 دولة فى الشرق الاوسط وجنوب ووسط اسيا من جمهورية مصر العربية إلى كازاخستان.

وقد سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع حلفائها العرب على حل خلافاتهم والتي تدور بشكل عام حول دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية تم اعتبارها من قبل كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبعض حلفائها العرب منظمة إرهابية.

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كما تتهم دول الخليج العربية قطر بتطبيع العلاقات والتواصل مع إيران غير العربية التي تم اتهامها من قبل الدول العربية بمحاولة توسيع نفوذها في الدول العربية من خلال دعم الأقليات الشيعية ، وهذه الاتهامات تنكرها طهران.

وتحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات عسكرية وثيقة مع جميع الدول العربية الخليجية وتجري بانتظام تدريبات مشتركة، ولديها قواعد عسكرية في العديد من المقاطعات، بما في ذلك قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.