الإمارات تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي

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أعلنت وزارة الخارجية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في بيان تم نشره خلال اليوم الخميس في وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ان الإمارات العربية المتحدة تنهي مهمة السفير غير المقيم في كوريا الشمالية وسوف تنتهي من مهام مبعوثها الخاص في بيونغ يانغ.

كما ستتوقف الإمارات العربية المتحدة عن إصدار التأشيرات جديدة او تراخيص للشركات لأجل مواطني او شركات من دولة كوريا الشمالية.

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والجدير بالذكر أن عدة آلاف من العمال الكوريين الشماليين الموجودين في منطقة الخليج العربي المتحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية، يعملون أساسا على مواقع البناء.

وقالت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة “ان هذه الاجراءات تأتي فى اطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو مسؤول فى المجتمع الدولي وبذلك فان الإمارات تقوم بتعزيز الإرادة الدولية واتخاذ موقف صريح بخصوص وقف انتشار الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ”.

حث رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب كل الدول الأعضاء فى اجتماع الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة خلال الشهر الماضى على ان يقوموا برفع الضغط على كوريا الشمالية وذلك لكي تتخلى عن كل اسلحتها النووية مستخدما خطابه الأول أمام المنظمة الدولية لمعالجة ما قاله انه اكبر تحد عالمى موجود في الوقت الحالي.

وقد اثارت التجارب النووية الكورية الشمالية وايضا تجارب اطلاق الصواريخ العديد من التوترات عالمية وقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بعدة جولات من العقوبات الدولية فى مجلس الامن الدولى.

ويذكر ان الادارة الامريكية في واشنطن، قد أظهرت تأييدها للأمر حيث ان وزارة الخارجية الأمريكية قد رحبت بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت للصحافيين خلال بيان رسمي له ققاءلا “سعيد جدا ان نسمع ذلك”. واضاف “هناك العديد من الدول التي تتخذ هذه الخطوات التي طلبنا منها اتخاذها”.

وجاء إعلان الإمارات العربية المتحدة في أعقاب تحركات مماثلة قام بها كل من إمارة قطر والكويت في منطقة الخليج العربي الذي خفض الشهر الماضي علاقاتهما الدبلوماسية والسياسية مع بيونغ يانغ وتوقفا عن إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الكوريين الشماليين.

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