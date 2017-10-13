السعودية تعلن عن بداية موسم “عمرة المولد النبوي” للعام الهجري الجديد

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ورد أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن اطلاق موسم العمرة الجديد وتحديدًا موسم “عمرة المولد النبوي الشريف” والمقررة مع بداية العام الهجري الجديد 1439، والتي بدورها تخضع للكثير من القوانين السعودية من أجل تنظيم هذا الموسم نظرًا للزحام الشديد عليه.

جاء فى بيان المملكة العربية السعودية أنه قد خرجت بعض الأوامر من قبل الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، بخصوص هذا الصدد من أجل أن يتم تقديم خدمات متميزة وايضًا ذات جودة عالية إلى جميع الراغبين في أداء عمرة المولد النبوي الشريف هذا العام حيث يصر سيادته إلى تنظيم موسم العمرة من أجل راحة ضيوف الرحمن الذين يتوقع قدومهم في هذه الفترة من أجل أداء مناسك العمرة.

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من جهة أخرى، تنتظر شركات السياحة المصرية في هذه الفترة باقي تفاصيل الإعلان الرسمي من قبل المملكة والخاصة بفتح باب الإشتراك في العمرة والتي من المقرر أن يتم توزيع قرارها عليهم من قبل وزارة السياحة.

وجدير بالذكر أنه بالنسبة إلى العام الماضي فقد ورد أن موسم عمرة المولد النبوي الشريف قد كانت 3 شهور فقط، كما أنها قد تمت وسط العديد من الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تقرر على إثرها أن يتم مد فترة موسم العمرة هذا العام ايضًا، وعلى هذا من المتوقع أن تقوم شركات السياحة في مصر بوضع عدد من الخطط المختلفة والمتباينة والمزيد من البرامج من اجل رحلات العمرة على أن تشمل هذه الخطط أسعار مختلفة لكي تتمكن من تناسب جميع الشرائح المصرية.

من جانب آخر، صرح وزير الحج والعمرة السعودي، السيد محمد بن صالح طاهر، مؤخرًا أنه قد تم خفض سعر تأشيرة العمرة المقررة على المسلمين الراغبين في أدائها هذا العام، حيث أكد على أنه قد تقرر تخفيضها من 2000 ريال إلى 200 ريال، بالإضافة إلى أنه يتم متابعة المسار الإلكتروني للعمرة من أجل الحجز فيها بشكل سليم.

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