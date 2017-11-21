المملكة العربية السعودية تقدم وتطبق قرار غير مسبوق خلال شهر يناير القادم

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تقوم حالياً السلطات التنفيذية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم وتحديد خلال الأول من شهر يناير القادم وهذا يعتبر كموعد نهائي لتنفيذ واحد من أهم القرارات الغير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتم تقديم العديد من القرارات التاريخية حالياً في المملكة العربية السعودية وهذا بسبب وجود الكثير من الأشياء الهامة داخل السعودية.

وأيضاً أن السعودية تشهد حالياً حالة من التطورات الهامة والتاريخية التي يبحث عنها الكثير من الرؤساء والأمراء بداخلها، وتقديم الكثير من الأشياء التي تساهم في الارتقاء وتقديم كافة القرارات التي تنتج عن وجود العديد من القرارات الهامة والأساسية داخل جميع المؤسسات الهامة في الدولة ويتم تقديم جميع الأشياء التي تساهم في الارتقاء بالسعودية خلال شهر يناير القادم.

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ويذكر أنه أيضاً يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي توجد بنسبة 5% وهذا يعتبر جزء من الاتفاق الموحد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً سوف يتم التطبيق على جميع السلع والخدمات بما فيها البنزين وجميع مشتقاته ويتم تقديمه بالعديد من الأسعار الحديثة داخل الأسواق.

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ويتم نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تعرف المواطنين على الطريقة الجديدة التي يقومون فيها بتجهيز منشأتهم ويتم تطبيق هذا وفقاً لما قامت الحكومة السعودية بتقديمه ونشره عبر العديد من وسائل الإعلام المختلفة، ويتم تطبيقها على ضريبة القيمة المضافة الحساب الحكومي عبر العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر أنه تم التأكيد على أن القيمة المضافة من المقرر أن يتم تطبيقها وهذا القرار الذي يشمل على العديد من الأشياء ومنها النقل المحلي والتذاكر المحلية، وأيضاً ما فيها من تذاكر الطيران للنقل الجوي الداخلي وأيضاً تم إدراج مثالاً لتطبيق الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة على الطيران المحلي وهي تباع بحوالي 500 ريال حالياً للسفر من مدينة الرياض إلى جدة.

وسوف تبلغ بعد فرض الضريبة 525 ريالاَ وهذا يدل على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تنوي السعودية فرضها على العديد من السلع والخدمات، وهذا يكون في السوق المحلي التي يتم فيها الشراء والبيع قبل المنشآت وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة ووصولها إلى المستهلك من خلال أخر مرحلة لها.