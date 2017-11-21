العراق تنقل العديد من الزوجات والأطفال الأجانب إلى مكان آمن بعد القبض على عناصر داعش

Advertisements

نقلت السلطات العراقية مئات الزوجات الأجانب والأطفال الذين يشتبه فى انتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية من مركز احتجاز فى شمالى العراق إلى بغداد مستشهدين بالمخاوف الأمنية وصعوبات الاحتفاظ بهم فى مكان بعيد، وقد قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية ووكالة انسانية ان اكثر من 800 من النساء والأطفال، معظمهم من تركيا واوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، نقلوا الى مركز اعتقال آمن في بغداد، وقد قال محمد البياتي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الإقليمي في الموصل ان نحو 700 آخرين ما زالوا محتجزين في مقر بلدية تل كيف الشمالية.

تجدر الإشارة إلى ان معظم النساء والأطفال ظلوا رهن الاعتقال منذ 30 اغسطس عندما استسلم اكثر من 1300 جندي الى البيشمركة الكردية بعد ان طردت القوات الحكومية الجماعة الجهادية من تلعفر وهي أحد آخر معاقلها المتبقية فى العراق، وقالت سارة الزوقري المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق ان عددهم قد تضخم مع استسلام المزيد من المواطنين الاجانب او اعتقالهم، وواصلت قوات الأمن عملياتها لإسقاط المسلحين من معاقلهم المتبقية من السيطرة في الأنبار الغربية.

Advertisements

وقال بياتي ان السلطات العراقية بدأت تحريك العائلات منذ عدة ايام مضيفا ان الحكومة تعتزم نقل جميع المعتقلين الأجانب الى بغداد خلال الايام القليلة القادمة، وقد قال المسؤولون المحليون ومصادر وكالة المعونة ان الانتقال الى العاصمة يتزامن مع دفع المسؤولين العراقيين لبدء إجراءات قانونية لتحديد مصير هؤلاء النساء والاطفال وإنهاء احتجازهم المطول، وقال عبد الرحمن الوقا وهو عضو مجلس محلي في الموصل ان العديد من النساء والأطفال يعيشون تحت حكم الخلافة التي نصبتها الدولة الاسلامية، وقال “يجب على الحكومة ان تجد وسيلة لتقرير مستقبلها وماذا تفعل معهم”.

وقالت ايضا سارة الزوقري “اذا ارادوا العودة الى وطنهم، فان على جميع الاطراف المعنية ان تضمن لهم حقوقهم وان تعاملوا باحترام وكرامة”، وفي شهر سبتمبر قالت وكالات الإغاثة إنها “قلقة للغاية” بشأن مصير الأسر، بعد أن تم نقل 300 1 فرد دون سابق إنذار إلى تل كيف من موقع العبور جنوب الموصل حيث تم الاحتفاظ بهم في البداية.

إقرأ ايضا الصفقة الأمريكية السورية تزيد خوف تركيا من عناصر داعش