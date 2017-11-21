انسحاب “حجاب” من المعارضة السورية وتوقع بانقلاب المعارضة لصالح الأسد

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اعلن وزير الخارجية الاميركي شيمون بيريز اليوم الثلاثاء ان استقالة شخصيات المعارضة السورية مثل رياض حجاب ستساعد على توحيد المعارضين الرئيسيين في شكل واقعي، وقد استقال حجاب، وهو رئيس وزراء سوري سابق، اليوم الاثنين رئيسا للجنة المفاوضات العليا التي شكلت قبل عامين تقريبا بدعم سعودي للجمع بين المعارضين السياسيين والمسلحين للأسد.

بعد التدخل الحاسم في حرب سوريا في عام 2015 لدعم الأسد، تأمل روسيا الآن في البناء على انهيار الجماعة الإسلامية المسلحة لإحياء العملية السياسية لإنهاء الحرب التي دامت أكثر من ست سنوات، والجدير بالذكر ان حجاب هو واحد من ما يصل إلى 10 أعضاء المجلس الوطني الهولندي الذين انسحبوا من مجموعة المظاهرات المعارضة، بما في ذلك رياض نعسان آغا، الذي قال لرويترز عملها قد “انتهى الآن”.

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واوضح اغا ان المجلس الوطني الهولندي الذي أصر على انسحاب الأسد من السلطة في بداية عملية انتقال سياسي، قد تم تهميشه قبل مؤتمر للمعارضة السورية الذي من المقرر ان تستضيفه السعودية هذا الأسبوع، ويهدف المؤتمر “الموسع” الى تشكيل موقف موحد قبل جولة جديدة من محادثات السلام التي تدعمها الامم المتحدة من اجل انهاء الصراع الذي اندلع فى عام 2011.

لكن يحيى العريضي عضو المجلس الوطني الهولندي الذي سيشارك في مؤتمر الرياض قال “ان المجلس الوطني الهولندي لم ينته بعد فهو عبارة عن مجموعة فنية لها مهمة خاصة للقيام بها وهي المفاوضات”، وقال أيضا العريضي “هناك سوريون آخرون لا يزالون ملتزمين بحقوق الشعب السوري في الحرية والحرية”، ولم يوضح حجاب أسبابه فى الاستقالة فى بيان ليلة الاثنين.

وقد تراجعت المعارضة السورية منذ فترة طويلة بسبب الانقسامات الأيديولوجية والسياسية التي تفاقمت بسبب العلاقات مع الدول الإقليمية ذات الأجندة المتنافسة مثل قطر والمملكة العربية السعودية ، وفى مقابلة هاتفية قامت باعلانها وكالة رويترز، قال آغا ان أعضاء المجلس الوطنى لنواب الشعب السوري بمن فيهم حجاب وهو نفسه لم يدعوا إلى المؤتمر الذي عقد يومي 22 و24 نوفمبر، و “من الناحية العملية انهى عملها”، وقال آغا إنه لا يعرف من اتخذ قرار تهميش المجلس الوطني الهولندي لكنه لن يلوم المضيفين السعوديين، وقال “ان روسيا تقف وراء انقلاب صفوف المعارضة إلى مصلحة الأسد وليس ضده”.

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