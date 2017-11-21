إيران: تم تدمير جذور تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش”

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اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء انتهاء تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” في حين شكر قائد عسكري كبير “الاف الشهداء” الذين قتلوا في عمليات نظمتها إيران لهزيمة الجماعة المسلحة في سوريا والعراق، وقد قال روحاني في خطاب بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي “اليوم مع توجيه الله ومقاومة الناس في المنطقة يمكننا ان نقول ان هذا الشر قد رفع من رئيس الشعب او تم تخفيضه”،وأضاف “بالطبع ستستمر البقايا لكن الأساس والجذور دمرت”.

وقال اللواء قاسم سليماني القائد الاعلى للحرس الثوري ان “داعش هزمت” في رسالة بعث بها أمس الثلاثاء الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية ونشرت في موقع “سباه نيوز”، وكثيرا ما حملت وسائل الإعلام الإيرانية فيديو وصور سليماني، الذي يقود قوة القدس، فرع الحرس المسؤول عن العمليات خارج إيران، في مواقع المواجهة في معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسوريا.

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تجدر الإشارة الى ان الحرس الثورى، وهى قوة عسكرية قوية تشرف أيضا على إمبراطورية اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، تقاتل دعما للرئيس السورى بشار الأسد والحكومة المركزية فى بغداد منذ عدة سنوات، وقد قتل أكثر من ألف من أفراد الحرس، بمن فيهم كبار القادة، في سوريا والعراق، وقد دخل الصراع السوري مرحلة جديدة مع الاستيلاء على القوات الحكومية وحلفائها في البوكمال، وهي آخر مدينة في سوريا التي تحتلها الدولة الإسلامية، حيث صورت وسائل الإعلام الإيرانية سليماني الأسبوع الماضي.

استولت القوات العراقية على بلدة راوة الحدودية، وهي آخر مدينة باقية تحت سيطرة الدولة الاسلامية، يوم الجمعة، مما يشير الى انهيار ما يسمى بـ الخلافة التي أعلنتها عام 2014 عبر مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية، معظم القوات التي تقاتل الدولة الإسلامية في سوريا والعراق قالت إنها تتوقع أن تذهب تحت الأرض وتحول إلى تمرد عصابات باستخدام الخلايا النائمة والتفجيرات.

وفى خطابه يوم الثلاثاء اتهم روحانى الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، كما انتقد القوى العربية في المنطقة وسأل لماذا لم يتحدثوا عن وفيات المدنيين في الصراع اليمني، انتقد وزراء خارجية السعودية والدول العربية الأخرى ايران وحزب الله اللبناني الشيعي في اجتماع طارئ في القاهرة اليوم الأحد دعوا فيه إلى جبهة موحدة لمواجهة التدخل الإيراني.

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