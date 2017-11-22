تعرف على الدول العربية الـ4 التي تتصدر قائمة أغنى 10 دول وإحدى هذه الدول متوسط دخل الفرد مليون جنيه

Advertisements

أثناء نهاية كل عام يتم عمل حصر كامل واستطلاع رأي تنشره العديد من المواقع العالمية والعربية، وذلك يتم تقديم قائمة أغني 10 دول في العالم بأكمله وهذا من بين أكثر من 192 دولة معترف بيهم في المجتمع الدولي بأكمله، وهذا يتم من خلال العديد من الاستطلاعات المختلفة وتصدرت الـ 4 دول في احتلال قائمة العشر دول الأغنياء في العالم، ويصل متوسط دخل الفرد فيها سنوياً إلى مليون جنيه وهي من أهم الدول العربية الذي يعمل بها الكثير من الأشخاص، ويتم تقديم هذه الإحصائيات نهاية كل عام وهذا لمعرفة الدول التي يوجد بها الكثير من أغنياء العالم وتتصدر القائمة.

وتم ذكر أن الأربع دول هم دولة قطر وهي التي تصدرت المركز الأول داخل قائمة أغنى دول العالم بشكل كبير، وذلك أن دولة قطر وصل دخلها من النفط إلى أكثر من 70% من إيرادات الحكومة والتي وصل متوسط دخل الفرد سنوياً إلى 146 ألف دولار أمريكي، وهي من أهم الدول العربية المصدرة للبترول التي يعتبر من أهم المواد الخام، وأيضاً دول الكويت تصدرت 5 أغنى دولة في القائمة وذلك تم تصديرها خلال السنوات الأخيرة، ونجحت كثيراً في الوصول إلى هذه المركز الخامس خلال هذا العام وأن سبب وصولها لهذه المكانة قدرتها الكثيرة على إنتاج النفط.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. منظمة العمل الدولية تتوقع المزيد من الارتفاعات في نسبة البطالة بين الشباب هذا العام 2017

الجدير بالذكر أيضاً أن متوسط داخل الفرد في دولة الكويت إلى حوالي أكثر من 72 ألف دولار أمريكي سنويا، ودولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الرقم الـ7 في القائمة وهذا بسبب تقدمها وتواجدها في العديد من المراتب المختلفة بسبب وجود صناعة البترول لديها، واعتمادها بشكل كبير على السياحة والسائحين وهم القادمين إليها كل عام، وتم وصول متوسط دخل الفرد السنوي في دولة الإمارات إلى أكثر من 68 ألف دولار أمريكي، والمملكة العربية السعودية تصدرت في القائمة الدولة الـ10 دول الأغنياء في العالم، وأن هذا يتم وصول متوسط دخل الفرد سنوياً أكثر من 56 ألف دولار أمريكي، وأن هذا الأمر يؤكد على زيادة دخل المواطن في المملكة وزيادة تصدير البترول وجميع المشروعات الاستثمارية الحديثة.

وقامت العديد من الصحف العالمية التي رصدت هذه التقارير عن أغنى دول العالم لعام 2017 وختمت حديثها قائلة، أنها تؤكد على كونها تتوقع بأن الأربع دول العربية سوف يستمرون في الصعود في القائمة الخاصة بـ أغني دول العالم وهم يحتلون العديد من المراكز على مدار السنوات السابقة والقادمة، ويكون هذا من خلال توفير العديد من الموارد الطبيعية والتي ساهمت وتساهم في صناعة البترول وتصديره واستيراده لديهم وهذا خلال السنوات الماضية بشكل دائم ومستمر لهم.