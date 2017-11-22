التحالف العسكري في السعودية يقرر فتح ميناء الحديدة اليمني أمام المساعدات الإنسانية

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اعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الاربعاء انه سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة في اليمن وإلى رحلات الامم المتحدة الى صنعاء بعد اكثر من اسبوعين من انسحاب البلاد، وأغلق التحالف إمكانية الوصول جوا وبرا وبحرا إلى اليمن يوم 6 نوفمبر لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران، وجاءت هذه العملية بعد ان اعترضت السعودية صاروخا باتجاه العاصمة الرياض، وقد نفت إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة.

وبعد فترة وجيزة من الاغلاق حذر مساعد مدير الامم المتحدة مارك لوكوك من ان الحصار قد يثير “اكبر مجاعة شهدها العالم منذ عقود مع ملايين الضحايا” ما لم يمنح التحالف المساعدات الإنسانية، وقد قال التحالف الذي تقوده السعودية فى بيان يوم الاربعاء انه اعتبارا من 23 نوفمبر، سيعاد فتح ميناء الحديدة على البحر الأحمر لتلقي المساعدات الغذائية والإغاثة الإنسانية، وسيكون مطار صنعاء مفتوحا أمام رحلات الأمم المتحدة مع المساعدات الإنسانية.

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وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق للصحفيين فى نيويورك “إننا نراقب هذه التطورات”، واضاف “اذا كان ذلك سيحدث، فإن ذلك سيكون تطورا هاما للغاية”، وأضاف “لقد أوضحنا كمية هائلة من الاحتياجات على الأرض”، وكان التحالف أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيسمح بتسليم المساعدات عبر مرفأ عدن الذي تسيطر عليه الحكومة، ومع ذلك، يصل نحو 80 في المائة من واردات اليمن الغذائية عبر الحديدة.

وقالت الامم المتحدة ان حوالى سبعة ملايين شخص في اليمن على وشك المجاعة وحوالي 900 الف شخص مصابون بالكوليرا وهو مرض منقول بالماء يسبب إسهالا وجفاف، وقد قالت جماعات الإغاثة أن هناك حاجة أيضا إلى الوصول التجاري إلى اليمن شحنات الأغذية والوقود، وصرح يان ايجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومسئول سابق عن مساعدات الأمم المتحدة على موقع تويتر “إننا نحتاج إلى جميع الموانئ لفتح الغذاء التجارى والإمدادات إلى عدد كبير من السكان المدنيين. ان المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تجنب الجوع “.

واستهدف التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين منذ استيلائهم على أجزاء من اليمن في عام 2015، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار، ويسيطر الحوثيون، الذين ينتمون أساسا إلى الأقلية الشيعية الزيدية اليمنية المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على الكثير من البلاد.

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