دول المقاطعة تضم منظمتان و11 شخصية جديدة لقائمة الكيانات والأفراد الإرهابية

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أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر عن ضم منظمتين جديدتين و11 فرداً آخرين لقائمة الإرهاب التي تقول أن قطر تدعهما.

وقالت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر في بيان مشترك أن القرار جاء في ظل ” التزامها بالوقوف ضد الإرهاب، والقضاء على منابع تمويله والتصدي للأيديولوجيات المتطرفة”.

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وكانت الدول الأربع قد قامت بقطع علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي، ووجهوا لها الأتهام بالوقوف وراء الجماعات والمنظمات الإرهابية في المنطقة.

وتقع قطر فى أزمة بسبب المقاطعة الدبلوماسية والحصار الذى فرض عليها جراء المقاطعة بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج، وتحاول قطر بكل الطرق أن تنفى الاتهامات المنسوبة إليها بدعم ومساندة الإرهاب وزعزعة السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقامت الدول الأربعة بضم المجلس الإسلامي العالمي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للقائمة، وقال البيان أن “المنظمتان اللتان تم اضافتها للقائمة جماعتين إرهابيتين يساهمان فى دعم الإرهاب من خلال الخطاب الإسلامي لاستخدامه كغطاء لتيسير الكثير من الأنشطة الإرهابية”.

وكان التحالف الرباعي قد أعلن ضم 11 فردا جديداً لقائمته، من بينهم محمد عزت إبراهيم، زعيم الإخوان المسلمين في قطر.

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وكان لجماعة الإخوان المسلمين دور مؤثر من بين الجهات المختلفة التي قادت الاحتجاجات والمظاهرات فى ثورات الربيع العربي والتي أدت إلى الإطاحة بالعديد من الأنظمة العربية التى كانت سبب فى أزمات شعوبها ، وهو ما يجعل دول الخليج ترى أن الجماعة تمثل تهديداً أمنياً لها.

وكان من بين أعضاء اتحاد علماء المسلمين الداعية السعودي الدكتور “سلمان العودة”، والذي تم اعتقاله من قبل السلطات السعودية في سبتمبر الماضي، وكذلك راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، وأحد أعضاء مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، ورجل الدين المغربي “أحمد الريسوني” .