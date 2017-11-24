بالفيديو: شاهد الأمراء والوزراء المعتقلين في السعودية

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صرحت السلطات السعودية بالموافقة علي نشر أولى المشاهد الحصرية للأمراء الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية، ويوضح الفيديو أنهم في فندق “ريتز كارلتون” والذي يوجد بالرياض، والذي أصبح هو المكان المحتجز فيه الأمراء المعتقلين بتهم الفساد وحيازة سلاح غير مصرح، وقد صرحت السلطات بتصوير المعتقلين ولكن بشرط عدم تصوير وجوههم ولا تسجيل أي محادثات صوتية لهم، وأوضحت أن جميع المحتجزين يقومون بخدمة أنفسهم ولا وجود لأي فريق عمل من الفندق يقوم بخدمتهم.

وتبين من الفيديو أن جميع الأمراء يجلسون في غرفتهم ولا يخرجون منها إلا قليلا، وأن بعض المتهمين في قضايا الفساد يجلسون أغلب الوقت مع محاميهم كي يسوون أوضاعهم، ويؤكد المتهم الذي تحدث من تلقاء نفسه دون الضغط عليه من قبل المراسلين أن دخول المسؤولين إلى الفندق والجلوس معهم هذا من أجل الاستجواب، لكنهم يأتون للحديث وديا مع بعضنا البعض حول هذه القضايا.

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كما ذكرت مراسلة البي بي سي أن عند دخولها الفندق قد شاهدت الأمراء يقومون بخدمة أنفسهم، فلا وجود لا خدم يقوم بخدمة الأمراء المعتقلين، أن كل أمير ووزير يقوم بخدمة نفسه، وأكدت أن بعض المسؤولين والأمراء في حالة غضب شديدة، وهم لهذه اللحظة لماذا تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية وأنهم في حالة ذهول من هذا القرار ويفكرون في كيفية الخروج من هذا المكان.

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حيث قد أمر العاهل السعودي بكشف الفساد ومحاسبة المفسدين، وكان منهم بعض الأمراء والوزراء وأيضا مالكي قنوات تلفزيونية فمنهم صاحب قنوات روتانا وأيضا صاحب قنوات art، وصاحب قنوات mbc، وأشهرهم الوليد بن طلال وهو يعد من أغني أغنياء العالم، وأغلب الأمراء يوجه إليهم تهم فساد في الدولة وأيضا حيازة سلاح غير مرخص بحمله.

أما عن “الوليد بن طلال ” فكان يظهر عبر شاشات التلفزيون وكان قدوة لكثير من الشباب لما يمتلكه من مال ونفوذ، فهو أيضا مشهور بجرأته في إعلان رأيه السياسي فقد دون عبر صفحته الشخصية “تويتر” ووصف ترامب بأنه عار وهذا ما جعل استثمارات الوليد بن طلال مشكوك في أمرها، خصوصا بعد اتهامه في قضية الفساد هذه هو آخرون.