الولايات المتحدة: نرحب بخطوة السعودية بفتح موانئ اليمن لعبور المساعدات

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قامت الولايات المتحدة خلال اليوم الجمعة بالترحيب بما أطلقت عليه “مبادرة أولى” من جانب السعودية للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى اليمن ودعت إلى إجراء مفاوضات حول النزاع في البلاد، وقد قال التحالف الذي يقاتل حركة الحوثيين التي تتزعمها إيران فى اليمن في يوم الاربعاء الماضي انه سيتم السماح بتقديم المساعدات عبر موانئ الحديدة وساليف على البحر الاحمر بالاضافة الى رحلات الامم المتحدة الى صنعاء بعد اكثر من اسبوعين من حجب البلاد، ويواجه حوالي 7 ملايين شخص المجاعة في اليمن ويعتمد بقاءه على المساعدات الدولية.

وقد جاء في البيان الأمريكي ان “إن التنفيذ الكامل والفوري التدابير المعلنة هو خطوة أولى لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى الشعب اليمني، وأن منظمات الإغاثة على الخطوط الأمامية للتخفيف من هذه الأزمة الإنسانية قادرة على القيام بعملها الأساسي”، وقد اضاف “إننا نتطلع إلى خطوات إضافية من شأنها تسهيل تدفق البضائع الإنسانية والتجارية دون قيود من كافة موانئ الدخول إلى نقاط الحاجة”.

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وقد قال متحدث باسم الامم المتحدة ان التحالف الذي تقوده السعودية قد اذن للامم المتحدة باستئناف رحلات عمال الاغاثة الى العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت، ولكن ليس لحفر السفن المحملة بالقمح والمستلزمات الطبية، وقد ذكرت وكالة رويترز العالمية خلال يوم الاربعاء الماضي ان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون طلب من السعودية تخفيف الحصار.

وقد أوقف التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة إمكانية الدخول جوا وبرا وبحرا يوم 6 نوفمبر، فى خطوة نقلها عن وقف تدفق الأسلحة للحوثيين من إيران، وجاءت هذه العملية بعد اعتراض السعودية على إطلاق صاروخ باتجاه الرياض، ونفت إيران توريد الأسلحة، وقال البيت الابيض انه ملتزم بدعم السعودية وشركائها الخليجيين “ضد عدوان الحرس الثوري الايراني الاسلامي وانتهاكات صارخة للقانون الدولي”.

واستهدف التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين منذ استيلائهم على أجزاء من اليمن في عام 2015، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار، ويسيطر الحوثيون، الذين ينتمون أساسا إلى الأقلية الشيعية الزيدية اليمنية المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على الكثير من البلاد.

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