تصعيد في الحرب الكلامية بين السعودية وإيران بعد ان وصف محمد بن سلمان الخامنئي بهتلر

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دعا ولي العهد السعودي الكبير المرشد الأعلى لإيران “هتلر الجديد للشرق الأوسط” في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس، إلى تصعيد حاد حرب الكلمات بين الخصمين، والجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية السنية و إيران الشيعية أصبحوا مرة أخرى منافسين في الحروب والأزمات السياسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال محمد بن سلمان، وهو ايضا وزير الدفاع السعودي فى المملكة المتحدة، ان التوسع المزعوم للجمهورية الاسلامية فى ظل أية الله على الخامنئي لابد من مواجهته، وقد أضاف “لكننا تعلمنا من اوروبا ان الاسترضاء لا يعمل، ولا نريد من هتلر الجديد في ايران تكرار ما حدث في أوروبا في الشرق الأوسط “، وقد قال التلفزيون الايراني ان ايران ردت بقسوة قائلة ان سلمان كان مصدرا لسوء مصداقيته دوليا بسبب سلوكه “غير الناضج”.

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ونقلت الوكالة عن بهرام قاسيمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “ان أحدا فى العالم وعلى الساحة الدولية لا يعترف به بسبب تصرفاته غير الناضجة والضعيفة، والآن قرر أن يتبع طريق الدكتاتوريين الإقليميين المشهورين، يجب عليه أن يفكر في مصيره أيضا”، وازدادت حدة التوتر هذا الشهر عندما استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني من الرياض مستشهدا بتأثير حزب الله اللبناني المدعوم من ايران والمخاطر على حياته.

وكانت السعودية قد شنت آلاف غارات جوية منذ حرب استمرت سنتين ونصف في اليمن المجاورة لهزيمة حركة الحوثيين الموالية لإيران التي استولت على مساحات واسعة من البلاد، وقد قال سلمان لصحيفة التايمز ان الحرب تسير في صالحها وان حلفائها يسيطرون على 85٪ من الأراضي اليمنية، غير أن الحوثيين ما زالوا يحتفظون المراكز السكانية الرئيسية على الرغم من المجهود الحربي الذي يقوم به التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يتلقى معلومات استخباراتية وتزود الطائرات الحربية بالطائرات من قبل الولايات المتحدة، وقد لقي حوالى 10 آلاف شخص مصرعهم فى الصراع.

وكانت المجموعة قد اطلقت صاروخا باليستيا تجاه مطار الرياض الرئيسى يوم 4 نوفمبر، الذي وصفه السعوديون بأنها عمل حرب من جانب طهران، وقال بن سلمان فى مايو ان المملكة سوف تتأكد من ان اى صراع مستقبلي بين البلدين سوف يكون فى ايران، من جهته، أشار خامنئي إلى ان مجلس النواب السعودي هو “شجرة مزينة”، واتهم المسؤولون الايرانيون المملكة بنشر الإرهاب، وهو اتهام تنكره الرياض تماما.

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