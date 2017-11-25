أثيوبيا تعلن اكتمال أكثر من 63% من بناء سد النهضة حتى الآن

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ورد أن السيد وزير الري الإثيوبي والذي يدعي سيليش بقلي، قد كشف في أحدث تصريحاته الصحفية التي صدرت اليوم السبت، عن أخر ما وصل إليه بناء سد النهضة حتى الآن داخل أثيوبيا، حيث ورد أنه قد أكد على إتمام اكتمال أكثر من 63% من إجمالي أعمال البناء المقررة لهذا المشروع والذي تم إقامته على ضفاف نهر النيل، كما أشار السيد وزير الري الإثيوبي في تصريحاته على أنه بالنسبة إلى فشل المباحثات الأخيرة والتي قد تم إجرائها مع جمهورية مصر العربية لن تكون سبب أو عائقا أمام استكمال بناء سد النهضة في البلاد.

قامت وكالة أنباء الأناضول، والتي قد نشرت تصريحات السد بقلي والتي قد أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي قد تم إقامته داخل مقر الوزارة، أن هذا المؤتمر قد تناول آخر التطورات الحالية في الوزارة والتي على رأسها مجريات التفاوض الأخيرة التي قد جرت مع مصر حول سد النهضة.

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كما أوضح وزير الري الإثيوبي في بيانه أنه بالنسبة إلى أعمال البناء المقررة طبقًا للخطة الإثيوبية من أجل سد النهضة لن تتوقف في الفترة القادمة ولو دقيقة واحدة، حيث أكد على ثبات موقف أثيوبيا في هذا الصدد وإصرارها على استكمال بناء السد كما هو مقرر ومهما كانت الضغوط، كما اعتبر الوزير عملية بناء السد والانتهاء منه كما أقرت بلاده حق أساسي وليس مكتسب لصالح دولته إثيوبيا، حيث أكد على أنه يحق لبلاده الاستفادة من مواردها المائية بكافة الطرق المشروعة ولكي تتمكن من إنتاج الطاقة من أجل استمرار عجلة التنمية فيها.

من جهة أخرى، قد نفى السيد بقلي فى تصريحاته التي كشفتها وكالة أنباء الأناضول ما تروج له في الفترة الحالية مصر، وتحديدًا ما تطلقه من أنباء وتصريحات بأن دولة أثيوبيا تحجب المزيد من المعلومات المقررة حول بناء هذا السد، حيث كشف أن جمهورية مصر العربية قد اطلعت خلال الفترة الماضية على حوالي 150 وثيقة كاملة وجميعهم متعلقين بكامل تفاصيل وتصاميم بناء هذا المشروع العملاق.

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