إسرائيل تؤكد ضرب المنشآت الإيرانية في حدود 40 كيلو من شريط فك الاشتباك بالجولان

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تابع موقع مصر 365 ما نشرته الصحيفة الكويتية “الجريدة” عن مصدر في الغرب حيث صرح المصدر أن مسؤول في إسرائيل رفيع المستوى أكد “أن إسرائيل واثقة أن الأسد سيكون آخر رئيس ينتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا”.

وتوقع المصدر الغربي أن تتفاقم الأزمة السياسية في الدولة السورية بعد أن تم هزيمة “تنظيم داعش الإرهابي” وخصوصاً إذا واصلت الدولة الإيرانية ممارستها الحالية في إشارة إلى “الوجود الإيراني في جنوب الدولة السورية”.

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وفي تعليق المصدر الغربي عن وجود مفاوضات في الفترة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا وبين إسرائيل وبين إيران بطريقة غير مباشرة بخصوص إيجاد منطقة عازلة بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وصرح المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل أكدت أنها ستقوم بتوجيه ضربة عسكرية على المنشآت التابعة إلى دولة إيران، وأي أنشطة إلى الدولة الإيرانية في حدود أربعين كيلومتر من شريط فك الاشتباك في الجولان.

وصرح المسؤول الإسرائيلي رفيع المصدر قائلا “إن سوريا لن تعود كما كانت، وإن الفدرالية أو الكونفدرالية أمر حتمي”، وأضاف “أن الدولة اللبنانية لن تكون بمنأى عن هذا الأمر، وأن الخريطة الجديدة التي ترسم للمنطقة ستشمله”.

وأوضح المصدر الغربي الذي نقلت عنه “الصحيفة الكويتية الجريدة” هذه التصريحات أن إسرائيل تعتقد أن هناك “تغييرات ديموغرافية” تتم في الدولة السورية يمكن أن تحدث في الدولة اللبنانية بطريقة قد تخدم إلى التوصل إلى سلام استراتيجي في المنطقة بأسرها تكون إيران جزء منه.

وأضاف المصدر الغربي إن بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة التي تمت بصورة مفاجئة خلال الأسبوع الماضي إلى “منتجع سوتشي” في الدولة الروسية، من أجل لقاء نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” ليوجه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل “بنيامين نتنياهو” جاء في الرسالة “أن سوريا مستعدة للبحث في نزع السلاح من الجولان إلى نحو أربعين كيلومتراً من شريط فك الاشتباك، والنظر في حكم ذاتي للأكراد والدروز، ضمن إطار اتفاق شامل يبقي على النظام الحالي في الدولة السورية”.

وأوضح المصدر الغربي بعد زيارة الأسد إلى روسيا قام الرئيس الروسي بإجراء العديد من الاتصالات الهاتفية من ضمنها إلى رئيس وزراء إسرائيل الذي أعرب عن استعداده من أجل عرض مطالب بشار حافظ الأسد على المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وشدد على ضرورة أن يتم سحب قوات “حزب الله” وإيران من الدولة السورية.

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