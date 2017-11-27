تعرف على أهم مصادر تمويل حزب الله.. ما هي مصادر تمويل الإرهاب؟

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مع أن “حسن نصر”، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أفصح بكل وضوح عن أن مصادر تمويل حزب الله، هى بالكامل مصادر إيرانية، إلا إن هذا ليس صادقاً، لأن الحزب مثله مثل أى منظمة مسلحة، لابد من وجود العديد من المصادر الأخرى للتمويل الداخلي فى لبنان، أو حتى مصادر خارجي لتمويل وليس مصادر التمويل إيران فقط.

نقل الأموال براً من إيران

أوضحت تقارير دولية أن الأموال التي يحصل عليها حزب الله كل عام من إيران تراوح ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار، كما أن هذه الأموال تنتقل عن طريق البر من إيران إلى جنوبى لبنان، حيث مكان تمركز حسن نصر الله، وحزب الله، ويعتبر هو السبب الرئيسي الذي يجعل إيران تعزز وتصارع من أجل استمرار نظام “بشار الأسد”،الرئيس السورى الذي يسهل النقل البرى للأموال الذي يبدأ رحلته من إيران مرورا بالعراق ثم سوريا وصولا إلى جنوب لبنان.

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تمويل الارهاب من خلال تبرعات الأعضاء

تعتبر تبرعات أعضاء حزب الله فى الخارج والداخل، خاصة تبرعات طبقة رجال الأعمال والتجار واحدة من أهم مصادر التمويل، والملحوظ أن هؤلاء الأعضاء الخارجيين ليسوا فقط على من دول القارة الأسيوية، بل يتجاوزون ذلك وصولا إلى القارتين اللاتينية والأفريقية.

تمويل الإرهاب عن طريق المخدرات والتهريب

يحصل ايضا حزب الله على مبالغ طائلة من عمليات التهريب، وبصف خاص من عمليات تهريب المخدرات فى قارة أمريكا اللاتينية، وبالأخص من خلال دولة فنزويلا تلك التي لها علاقات قوية مع إيران، وفي إطار هذه العلاقة سافر قادة حزب الله إلى العاصمة كاراكاس، أقاموا علاقات مع زعماء عصابات تهريب المخدرات، تجلب تجارة تهريب المخدرات على “حزب الله” الكثير من الأرباح، خصوصا وأن “حسن نصر الله” هو من يشرف على نشر المخدرات فى لبنان والدول المجاورة لها مثل العراق وسوريا.

هذا بخلاف، قيام حزب الله وفقا لما ورد فى التقرير الدولي، بعملية مساومة لبعض شركات وأفراد لبنانية فى الشتات، وابتزازهم فى صورة تحصيل ضرائب على الأرباح، علاوة على غسيل الأموال الذي أعلنه المجلة الألمانية الذائعة، “دير شبيجل”.

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