فرنسا تؤكد دفاعها العسكري عن قطر ضد أي تهديد

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في تصريح صادم لقائد القوات الجوية الفرنسية والذي يحمل تكليف العلاقات العسكرية الدولية الخاصة بالجيش الفرنسي بأكمله السيد الجنرال فيليب مونتسكيو قال فيه أن دولة فرنسا وجيشها على أتم استعداد وملتزمين تماما بالدفاع عن دولة قطر ضد أي خطر مهدد لها وأن فرنسا تعطي حمايتها العسكرية لدولة قطر إذا ما لزم الأمر من أي تهديد خارجي مهما كان، وبذلك التصريح الرسمي يعلن للعالم التزام فرنسا العسكري مع قطر حيث أكد فيليب مونتوكيو قائد القوات الجوية الفرنسية وجود اتفاقية بين فرنسا وقطر للدفاع المشترك وبالطبع ممكن جدا تفعيل ذلك الاتفاق المبرم بينهما عند وجود ضرورة تسمح بذلك وتستطيع باريس عند ذلك أن تتحرك في إطار تلك الاتفاقية المشتركة بينهما.

كما أضاف قائد القوات الجوية الفرنسية السيد الجنرال فيليب مونتوكيو في تصريحاته التي نشرت في صحيفة الشرق القطرية أن العلاقات الفرنسية القطرية تمر بمرحلة جيدة جدا بين البلدين وأكد على أن العلاقة ممتازة بين فرنسا وبين جميع دول الخليج العربي وتسعى فرنسا دوما للحفاظ على متانة تلك العلاقة الجيدة وأنهم يعتبرون أنفسهم مفيدين لدول تلك المنطقة ويدعم ذلك بالطبع الحفاظ على العلاقات الثنائية مع جميع الدول هناك، وأوضح الجنرال أن قوة فرنسا في منطقة الشرق الأوسط تنبع من علاقتها الوطيدة مع كل الأطراف هناك فإن هدف فرنسا الاستراتيجي هناك يكمن في المحافظة على استقرار المنطقة وأمنها من أي تهديد أو خطر كما يجب الحفاظ على العلاقة مع كل الأصدقاء هناك حتى تنعم تلك المنطقة بالاستقرار المنشود.

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وأكد الجنرال فيليب مونتوكيو قائد القوات الجوية الفرنسية سعي بلاده بكل قوة ليتم إنهاء تلك الأزمة الغير مفيدة بين دولة قطر وكل من دولة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قائلا أن تلك الأزمة الموجودة لا تمس شراكتهم ولن تحدث تغيير في سياستهم ولا تعاونهم الممتاز وعلاقاتهم مع دولة قطر معللا ذلك أن شراكتهم مع دولة قطر هي شراكة تاريخية واستراتيجية عميقة بين البلدين ولأن العلاقة جيدة كما هي فسوف يتم بالفعل إجراء مناورة مع دولة قطر قريبا جدا وسيتم استخدام بعض القطع البحرية بها.

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