وفاة أميرة سعودية والديوان الملكي السعودي ينعاها

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قام الديوان الملكي الخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر بإصدار نعي وفاة السيدة الأميرة السعودية مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود وهي أخت الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة وخادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية وهي تعتبر رحمها الله هي أصغر بنت من نسل مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، وقامت واس وهي وكالة الأنباء الرسمية السعودية بالتأكيد على صحة ما تردد من أخبار عن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود وتم نشر البيان الخاص بالديوان الملكي السعودي الذي نعى وفاة الأميرة وتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة سيقام غدا الثلاثاء وذلك بعد إقامة صلاة العشاء في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.

وعلى غرار هذا الخبر قام بعض الأمراء السعوديون أيضا على الحسابات الخاصة هم على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر بالكتابة عن ذلك الخبر ونعي وفاة السيدة الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود أيضا ومن أمثلة ذلك ماكتبه الأمير السعودي خالد بن طلال حيث قال إنه ببالغ الأسى وبكامل الإيمان بقضاء وقدر الله فقد توفيت بعد ظهر الإثنين عمته الغالية مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود، سائلا الله أن يرحمها ويتغمدها برحمته وأن يسكنها من فسيح جناته بجواره جل جلاله وأعلن عن موعد صلاة الجنازة المقامة غدا في الحرم المكي كما جاء في بيان الديوان الملكي أيضا.

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كما قامت أيضا الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود بكتابة تعزية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها نشر خبر وفاة خالتها الأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود معقبة بجملة إنا لله وإنا إليه راجعون، كما دعت لها أن ينزلها الله منزلا مباركا ويجعل من قبرها روضة من رياض الجنة وأن يجبر قلوب أحبتها الذين فارقتهم للأبد، أما الأمير بدر بن سعود فقد كتب تغريدة موجها كلامه فيها للأمير سعود بن سعد بن محمد سائلا المولى فيها أن يعظم أجره هو وإخوانه وأخواته في وفاة والدتهم وأن يصبرهم ويثبتهم ويرحمها ويغفر لها.

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