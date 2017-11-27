تعرف على نص الرسالة الخطية من مفتي القدس إلى “وزير الأوقاف المصري”

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تابع موقع مصر 365 الرسالة الخطية التي قام مفتي عام القدس والدولة الفلسطينية الشيخ “محمد أحمد حسين” إلى وزير الأوقاف المصري الدكتور “محمد مختار جمعة” اليوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وتضمنت الرسالة الخطية من مفتي عام القدس والدولة الفلسطينية تعزيته في حادث شهداء حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي، كما قام تلقى وزير الأوقاف المصري اتصال هاتفي من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالدولة الأردنية “وائل عربيات”.

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وصرح مفتي القدس في رسالته الخطية التالي “من رحاب المسجد الأقصى المبارك مسرى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنطلق معراجه إلى السماوات العلا، أبعث إلى فضيلتكم بأحر مشاعر المواساة بضحايا الهجوم الدموي الذي نفذه خارجون عن الملة الإسلامية من العابثين بأمن البلاد والعباد، فأجرموا بحق المصلين الآمنين في مسجدهم الروضة بسيناء، وإننا إذ نشجب وندين هذا الإرهاب الجبان الذي ترفض الشرائع السماوية، والأعراف والقوانين الدولية، حيث تجاوز حدود الشرع وقيمه النبيلة، ويبث روح النزاع والفرقة بين الناس، ويزعزع أمن الأبرياء واستقرارهم، ويحقق غايات مشبوهة للمتربصين بالأمة وأمنها وقيمها، وينشر الفساد في الأرض، فإننا نؤكد على أن النفس الإنسانية البريئة مصونة ومكرمة، وأن ديننا الإسلامي هو دين تسامح وسلام وعدل ومحبة”.

كما تضمنت الرسالة الخطية أيضا من مفتي القدس والديار الفلسطينية التالي “صاحب الفضيلة وإخواننا في أرض الكنانة، إننا في فلسطين الرباط نعرب عن ثقتنا بأبناء الكنانة والأمة جمعاء بأنهم سيتجاوزون هذه الأزمات الحالكة بحكمة وصبر، ليفوتوا الفرصة على من يستهدف الآمنين بالشر والفوضى والفتن الطائفية، بمثل هذا الحادث الإجرامي الجبان، و مؤكدين على يقيننا بأن هذا الإجرام لن يزعزع وحدة المصريين، ولن يهز نسيجهم الاجتماعي، ولن يؤثر في استقرار وطنهم، وإن مصر قادرة بقيادتها الحكيمة وشعبها الموحد على الوصول إلى بر الأمان بعيدًا عن الإرهاب والتطرف”.

وختم “مفتي الدولة الفلسطينية” رسالة الخطية الموجه إلى وزير الأوقاف المصري قائلاً ” سائلين الله العلي القدير أن يتقبل شهداء مسجد الروضة وشهداء الأمة جمعاء في عليين، وأن يجعل بلدكم عامرًا دومًا بالعز والتقدم والأمن والاستقرار”.

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