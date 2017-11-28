“سامح شكري” يرد على تصريحات “الوزيرة إسرائيلية ” بشأن سيناء

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “سامح شكري” وزير الخارجية المصري عبر مداخلة تليفونية على برنامج “كل يوم” الذي يذاع على قناة “ON E” الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي الشهير “عمرو أديب”، بخصوص سيادة الأراضي المصرية في سيناء.

وأوضح “سامح شكري” أن حديثه مع شبكة قنوات سي إن إن كان بخصوص حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي، وتناول ما كان لدينا من تفاصيل على مرتكبي الحادث، كما تم التحدث عن الأهداف ولماذا لم يتم الإعلان عن أي أحد من التنظيمات الإرهابية مسؤوليتها عن حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي، وتم التطرق إلى الحدث عن ما نشر عبر “تويتر” الخاصة بتغطية شبكة قنوات “سي إن إن” بالأمس والتركيز على عدم السماح بدخول المراسلين الأجانب إلى الموقع تفجير مسجد الروضة.

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وأوضح وزير الخارجية أن منع دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى موقع تفجير مسجد الروضة ليس له أي علاقة بحرية الصحافة والإعلام، حيث وضح الوزير أهمية الصحافة ودورها الهام لنقل الحقيقة، وأشار أن التغطية لابد أن تشمل الضحايا الأبرياء الذين فقدوا في الحادث الإرهابي، وكذلك تمثل التغطية ذوي الضحايا والمصابين وليس المكان وهذا ما يجب أن يكون محط تركيز العالم، وتضافر المجتمع الدولي في حرب مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وأشار الوزير أن لهجة إعلامية السي إن إن كانت مقبولة ولم تحمل أي تجاوز، وأوضح وزير الخارجية المصرية أنه تم رصد المقالة السيئة التي تم نشرها في صحيفة الجارديان وبعض المقالات الأخرى التي صدرت في صحيفة “واشنطن بوست” كانت تقوم بطرح حادث تفجير مسجد الروضة من منظور غير مقبول على الإطلاق، تناولت “وزارة الخارجية” هذا المواقف جميعاً، وصرحت من خلال موقع الوزارة عن رفضها لمثل هذه التصريحات.

وعلق وزير الخارجية المصري عن التصريحات التي صدرت عن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل عن أن سيناء هي أفضل مكان للفلسطينيين موقف الخارجية من هذا التصريح، وصرح الوزير أنه يرفض تناول أي شأن مصري أو الحديث عن أراضي مصرية لأي جهة، وأي تفكير فيها به نوع الانتقاص لسيادة مصر على أراضيها، وخصوصاً سيناء التي ارتوت بدماء المصريين دفاعاً عنها، ولن يتم التنازل عنها.

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