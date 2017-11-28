“وزيرة إسرائيلية” تعلن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا دولتهم هو “سيناء”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها “جيلا جملئيل” وزيرة المساواة الاجتماعية في إسرائيل حيث صرحت قائلة “إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء”، بحسب ما صرحت بها “القناة العبرية الثانية” أمس الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأوضحت “جيلا جملئيل” التي توجد في جمهورية مصر العربية تشارك في “مؤتمر نسائي تابع للمنظمة الدولية الأمم المتحدة”، في حوار لمجلة السيادة خلال الأسبوع السابق، تصريحها الذي أدلت به “أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء”.

Advertisements

كما أوضحت القناة العبرية الثانية، أن وزارة الخارجية المصرية قد طلبت توضيح من “وزارة الخارجية الإسرائيلية” حول تصريحات “وزيرة المساواة الاجتماعية” التي أوضحت فيها أنه لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية إلا في سيناء المصرية.

وأوضحت “القناة العربية الثانية” أن “وزارة الخارجية المصرية” قد تقدم بطلب رسمي إلى “وزارة الخارجية الإسرائيلية” ليتم توضيح تصريحات “وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية”، وأضافت القناة العبرية الثانية أن جمهورية مصر العربية قد عبرت عن طريق السفير المصري بتل أبيب “حازم خيرت” عن غضب الدولة المصرية الشديدة من تلك التصريحات لجيلا جملئيل، وتم التعبير عن ذلك من خلال إجراء مجموعة من الاتصالات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما أوضحت القناة العبرية الثانية تصريح صادر من مسؤول إسرائيلي بوزارة الخارجية أن تصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية، ولا تعكس سياستها الخارجية، وأوضح أنه تم امتصاص رد فعل الغضب المصري حيال تصريحات الوزيرة الإسرائيلية الخاصة بأنه أفضل مكان لإقامة الدولة الفلسطينية هو سيناء.

ووصف البرلماني “محمود إسماعيل” تصريحات الوزيرة الإسرائيلية بأنه حلم إسرائيلي لن يتحقق، وصرح النائب “سمير عليوة” أن الحديث عن تنازل الدول المصرية عن جزء واحد أو حتى شبر من أراضي سيناء هو ضرب من الخيال ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، وأضاف أن الإسرائيليين يرددون هذا التصريحات منذ فكرة، على أمل فتح حوار مع جمهورية مصر العربية بهذه الشأن، وأضاف أن موقف الدولة المصرية في هذا الصدد واضح جداَّ ولا لبس فيه، حيث أن أراضي سيناء خط أحمر.

أقرا المزيد “حماس” ترد على إسرائيل بعد أن انتقصت من دور السيادة المصرية على سيناء