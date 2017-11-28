انباء عن اطلاق سراح الامير السعودي متعب بن عبد الله

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ذكرت رسائل تويتر من قبل أفراد العائلة المالكة خلال يوم الثلاثاء ان الأمير السعودي متعب بن عبد الله، وهو رئيس سابق للحرس الوطني ، قد أطلق سراحه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، كان متعب من بين العشرات من أفراد العائلة المالكة والوزراء والمسؤولين الكبار الحاليين والسابقين الذين تم تدريبهم في تحقيقات بشأن الكسب غير المشروع على الأقل بهدف تعزيز قوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم يتسن على الفور تأكيد تقارير الإفراج عنه ولم يكن لدى المسؤولين السعوديين اي تعليق فوري.

وقال مؤيد محجوب، الذي يصف نفسه مدير العلاقات الخارجية للأميرة جواهر آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعوديين، وهو يكتب على حسابه على تويتر، إنه تم الإفراج عن الأمير متعب وأنه كان في منزله في الرياض “، كما نشرت عائلة أخرى من العائلة المالكة، الأميرة نوف بن عبد الله بن محمد بن سعود، رسالة مماثلة على تويتر، كتبت على صورة الأمير متعب: “هل أنت آمن بالنسبة لنا، أبو عبد الله”.

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ولم يتضح على الفور كيف تم الإفراج عن الامير، ولكن مصادر مطلعة على هذه المسألة قالت إن السلطات في السعودية كانت قد عقدت اتفاقات صارمة مع بعض المحتجزين تطلب منهم تسليم الأصول والنقد مقابل حريتهم، وقد نقلت الصحيفة عن الأمير محمد بن سلمان قوله فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت الاسبوع الماضي ان الغالبية العظمى من حوالى 200 من رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين فى حملة قمع يوافقون على المستوطنات التى يسلمون بموجبها أصولا للحكومة.

وباعتباره النجل المفضل للملك الراحل عبدالله، كان متعب بن عبدا لله يعتقد في السابق أنه منافس رئيسي للعرش، قبل إقالته بمرسوم ملكي يوم 4 نوفمبر، ترأس الحرس الوطني السعودي، وهو قوة أمن داخلية نخبوية تقوم في الأصل على الوحدات القبلية التقليدية التي يديرها والده منذ خمسة عقود، كما كان آخر عضو متبقي في فرع عبد الله شمار للأسرة للاحتفاظ بمركز رئيسي على رأس هيكل السلطة السعودية، بعد أن أعفى الإخوان مشعل وتركي من منصبيهما حاكمين في عام 2015.

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