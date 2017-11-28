“وول ستريت” الأمريكية: السعودية تفرج عن عدد من الأمراء والوزراء مقابل تسويات مالية

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أعلنت الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال” اليوم الثلاثاء عن قرار المملكة العربية السعودية والذي جاء بالإفراج عن مجموعة من كبار الشخصيات التي تم القبض عليها على هامش قضايا الفساد خلال الفترة الماضية، وجاء هذا برئاسة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأضافت الصحيفة أن ما حدث هو إشارة قوية على موافقة كبار الشخصيات على التسويات المالية التي عرضتها المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على حريتهم بعد فترة الحبس التي قضوها.

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وأضافت الصحيفة خلال التقرير الذي نشرته، أن صاحب أكبر نفوذ سياسي في المملكة وهو الأمير “متعب بن عبد الله” كان من بين الذين تم الإفراج عنهم من قبل المملكة، وذلك بعد احتجازهم لفترة على هامش قضية الفساد ومعه مجموعة من الوزراء السابقين.

وكانت حملة الفساد التي قام بها ولي العهد السعودي خلال الفترة الماضية، جاءت لتَستهدف مجموعة من رجال الأعمال البارزين والسياسيين السابقين وكذلك أعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة، ووصلت أعداد من احتجزتهم المملكة إلى نحو 200 شخص، تم احتجاز أغلبهم في الفندق الفاخر بالعاصمة “ريتز كارلتون”.

كما أشارت الصحيفة خلال التقرير الذي قامت بنشره، أن الإفراج عن مجموعة ممن احتجزتهم المملكة خلال الفترة الماضية يعد إشارة قوية على أن المملكة العربية السعودية قد بدأت في التوصل إلى تسوية مع بعض المحتجزين، ممن وصفتهم الجريدة بأنهم ضحايا للحملة.

الجدير بالذكر أن المملكة لم تقم حتى الآن بإصدار أي من البيانات الرسمية حول افراجها عن الأمير متعب وغيره، مضيفة أن أحد المصادر القريبة من الحكومة قد أكد أن السعوديين قد عرضوا التسوية رغبة منهم في التخلص من تلك الحالة.

كما قام مجموعة من المتورطين في قضايا الفساد بالموافقة على التنازل عن الممتلكات مقابل الإفراج عنهم، إلا أن تفاصيل التسوية التي تمت ليست واضحة بالقدر الكافي حتى الآن، كما أكدت الصحيفة على قرار الإفراج عن رئيس المراسم الملكية السابق “محمد الطبيشي”والذي وافق على التسوية مقابل التنازل عن ممتلكاته، وفقا للتقرير التي نشرتها الصحيفة اليوم.

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