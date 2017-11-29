تعيين سفير إسرائيلي جديد في الأردن بعد الغضب العام من السفير السابق

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اعلن مصدر دبلوماسي من الكيان الصهيوني خلال اليوم الاربعاء ان اسرائيل تعتزم تعيين سفير جديد في الأردن في محاولة لتهدئة غضب عمان بسبب تعامل المبعوث الحالي مع اطلاق النار من قبل حرس السفارة في شهر يوليو الماضي، إلا ان إسرائيل لم تبد اي دليل على تلبية طلب الأردن ببدء إجراءات جنائية ضد الحرس الذي قتل اثنان من الأردنيين في ما وصفه بالدفاع عن النفس، وقد أعيد إلى الوطن مع السفير إيان شلين بعد يوم واحد من ان تم وقوع الحادث.

وتقول السلطات الأردنية انهم يشتبهون فى ان اطلاق النار كان غير مبرر ولكنهم لم يتمكنوا من التحقيق فى الحرس بسبب الحصانة الدبلوماسية، وتلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حشد غاضب في عمان.

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ومنذ مغادرة شلين في يوم 24 من شهر يوليو، تم إغلاق السفارة، مما يلقي بظلالها على علاقات إسرائيل مع الأردن، وهو شريك أمني إقليمي مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة من اثنين فقط من ضمن الدول العربية التي تعترف بإسرائيل، والجدير بالذكر إن اتفاق السلام في عام 1994 مع إسرائيل لا يحظى بشعبية لدى الكثير من الأردنيين الذين غالبا ما يتعرفون على الفلسطينيين.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لوكالة رويترز العالمية وقد طلب عدم ذكر اسمه ان شلين لن يعود، وقد قال المصدر ان “الاردنيين لا يريدون عودته، وكان هذا عقبة كبيرة في تصعيد الأمور، ونحن الان نبحث عن بديل.”، وقد قال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية “اننا نعمل على حل من شأنه ان يعيد العلاقات إلى مسارها”.

وتقول إسرائيل إن الحارس فتح النار بعد أن تعرض لهجوم وأصيب بجروح طفيفة من قبل أحد العمال، مما أدى إلى مقتل هذا العامل ومقتل عدد من المارة، وقال مسؤولون اسرائيليون انهم يبحثون إمكانية تعويض أسرة الرجل الثاني، ويقولون أنه من غير المحتمل جدا أن تلاحق إسرائيل الحرس، كما تطلب الأردن، لكن احتمالات استمرار العمل في الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي في الخارج كانت موضع شك، بعد أن نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته، وكانت القنصليات الاسرائيلية في تركيا تتعامل مع الطلبات الاردنية للحصول على تأشيرات إسرائيلية منذ الحادث.

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