“وزير خارجية الإمارات” يرد على ادعاءات الفريق “شفيق” بخصوص منع سفره

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “أنور قرقاش” وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات حيث أعرب عن أسفه الشديد من التصريحات التي أدلى بها الفريق “أحمد شفيق” رئيس وزراء مصر الأسبق بخصوص منع سفره.

وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الموافق الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018، حيث صرح قائلاً “لجأ إلى الإمارات هارباً من جمهورية مصر العربية إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه”.

Advertisements

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات قائلاً “آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة”.

ثم اختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات مصرحاً ” وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، “إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

والجدير بالذكر أن الفريق أحمد شفيق قد ذكر في تسجيل خاص على قناة الجزيرة إن السلطات في الدولة الإماراتية منعته من السفر خارج دولة الإمارات بعد أن أعلن رسميا عن موقفه تجاه الانتخابات الرئاسية في الدولة المصرية لعام 2018، وأضاف أنه يرفض التدخل في الشأن المصري.

ووجه الفريق أحمد شفيق خطابه إلى الشعب المصري بعد أن أعلن رسمياً خوضه للانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2018 حيث قال “القيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية قبل العودة لوطني خلال الأيام القليلة القادمة”.

واستأنف الفريق أحمد شفيق خطابه قائلاً ” فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها، إذا كنت أكرر مرارا امتناني وشكري وعرفاني للاستضافة الكريمة في الإمارات، فإنني أرفض التدخل في شؤون بلدي بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة”.

كما قام الفريق أحمد شفيق بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات العربية إلى العمل على رفع أي معوقات أمام حرية سفره وكذلك حرية حركته، حيث صرح قائلاً ” أتعهد لأبناء وطني بألا أتراجع إطلاقا عن واجبي، متقبلا في سبيل ذلك أية متاعب”.

أقرا المزيد “أحمد شفيق” يعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية القادم 2018