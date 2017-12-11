مظاهرات امام السفارة الامريكية في بيروت بسبب قرار ترامب

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قامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق قنابل الغاز والمياه المسيلة للدموع على المتظاهرين بالقرب من السفارة الامريكية فى لبنان اليوم الاحد خلال مظاهرة ضد قرار قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد قام المتظاهرون، وبعضهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، بإشعال النار في الشارع وألقوا قذائف باتجاه قوات الأمن التي كانت تقف الطريق الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عكار شمال بيروت.

وقد قال شهود عيان ان قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق معظم المتظاهرين واعتقلت بعضهم، وقد صرح رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في كلمته أمام المتظاهرين ان الولايات المتحدة “عدو فلسطين” والسفارة الأميركية “رمزا للعدوان الامبريالي” الذي يجب ان يغلق، وقد أحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.

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وقال أحمد مصطفى المسؤول في الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين الذي كان من بين المتظاهرين “جاءنا الى السفارة الاميركية انها سفارة عدوانية وأن القدس عربية وستبقى عربية”، وقد أدى اعتراف ترامب بالقدس إلى غضب العالم العربي واضطراب حلفاء الغرب الذين يقولون انها ضربة لجهود السلام والمخاطر التي تسبب المزيد من الاضطرابات فى الشرق الاوسط، وفى وقت متأخر من يوم السبت حث وزراء الخارجية العرب فى القاهرة الولايات المتحدة على التخلى عن قرارها وقالوا ان هذه الخطوة ستزيد العنف فى المنطقة.

وتقول إسرائيل إن القدس كلها عاصمتها، ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة مستقلة في المستقبل، وتعتبر معظم الدول القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد ان احتلتها فى حرب عام 1967 هى أراض محتلة وتقول ان مركز المدينة يجب ان يترك ليتم تقريره فى المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية المقبلة.

وقد أدانت حكومة لبنان التي تستضيف حوالى 450 الف لاجىء فلسطينى قرار ترامب. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعلن الاسبوع الماضي ان هذه الخطوة تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي، وقد قال حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من ايران اليوم الخميس إنه يؤيد دعوات الى قيام انتفاضة فلسطينية جديدة ضد إسرائيل ردا على القرار الأميركي، كما دعا زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله إلى الاحتجاج على القرار في ضواحي بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.

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