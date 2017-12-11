بالصور بدء انسحاب القوات الروسية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس بوتين

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ذكرت أحد الوكالات الإخبارية الروسية أن الرئيس الروسي بوتين أصدر قرار خلال زيارته الغير متوقعة إلى قواته العسكرية بقاعدة حميم السورية بانسحاب جزء من القوات الروسية من سوريا كاشفا أن مهمة بلاده في الأراضي السورية قد أنجزت علي أكمل وجه، وأوضحت وكالة رويترز الإخبارية أن الرئيس بوتين قد صرح أن بلاده قد حققت نجاح ساحق في هزيمة التنظيمات الإرهابية، وساعدت علي إنهاء حالة الحرب بين الفصائل السورية موضحا أن القوات العسكرية الروسية بالتعاون مع الجيش السوري النظامي قد حققت انتصار كبير علي أكبر مجموعة من الجماعات الإرهابية الدولية.

وأضاف بوتين أثناء عقده لقاء مع القوات الروسية بحميم أنه اتخذ قرار برجوع جزء كبير من المجموعة العسكرية الروسية المستقرة في سوريا إلى بلادهم مشيرا إلي الاستقرار إلى تسوية سياسية برعاية هيئة الأمم المتحدة، وقد صرح بوتين أن مهمة القضاء علي المجموعات المسلحة الموجودة في الأراضي السورية تعتبر من المهمات الضرورية والتي يجب إنجازها من خلال استخدام قوة مسلحة كبيرة لافتا إلى إنجاز القوات الروسية لهذه المهمة بصورة كبيرة وبطريقة مذهلة، وقد وجه التهنئة للجنود الروس بتلك القوات علي إنجازهم الساحق.

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وأضاف بوتين علي الرغم من أن بلاده سوف تسحب جزء من قواتها من الأراضي السورية ولكنها سوف تحتفظ قاعدتها الجوية في حميم باللاذقية بالإضافة إلي منشأة بحرية بمدينة طرطوس بصورة دائمة.

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وقد ذكرت وكالات الأنباء السورية أن الرئيس الروسي قد أخبر الأسد رئيس سوريا أنه يرغب بالعمل مع دولتي إيران وتركيا بهدف بدء تنفيذ عملية سلام في سوريا بالإضافة إلى رغبته في إمكانية بدء تنفيذ المؤتمر السوري للحوار الوطني، وأن الرئيس بوتين سوف يبحث هذا الأمر أثناء عقده اجتماعاته القادمة مع كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس أردوغان، وقد نشر الكرملين علي موقعه الإلكتروني علي شبكة الإنترنت أن الرئيس بوتين قد أصدر أوامره للقوات الروسية بحميم ببدء إجراءات الانسحاب والعودة إلى قواعدها الأصلية في روسيا.

والجدير بالإشارة أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين تعتبر أولى زياراته إلى الأراضي السورية عقد استعادة قوات الجيش السوري النظامي سيطرتها علي معظم الأراضي السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، وقد استخدمت القاعدة الجوية بحميم كمستقر رئيسي للضربات الجوية التي توجها روسيا منذ سبتمبر 2015 لدعم الأسد.