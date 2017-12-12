السعودية تصدر قرار بمنح تراخيص لإقامة دور العروض السينمائية

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تابع موقع مصر 365 القرارات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية في وقت سابق، والتي تعد قرارات غير مسبوقة وجريئة يتم تنفيذها لأول مرة في السعودية ومنها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى السماح للمرأة السعودية بتقلد المناصب الإدارية بالإضافة إلى السماح لهن بقيادة السيارة وهذه يعد قرار غير مسبوق في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى القرارات سالفة الذكر فقد قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ قرار غير مسبوق من قبل حيث سمحت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية باستخراج تراخيص إلى دور العروض السينمائية على أن يتم تطبيق هذا القرار في المناطق الرئيسية فقط في المملكة في الوقت الذي سيتم فيها إتاحة “خطة استراتيجية” ليتم من خلالها إنشاء دور العرض السينمائية في جميع أنحاء الدولة السعودية.

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وأعلن “فهد المعمر” المشرف على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على القناة الإخبارية السعودية مساء أمس الموافق يوم الاثنين أنه يتم في الوقت الحالي العمل على إعداد أنظمة ولوائح من أجل إقامة دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، مع السماح للمستثمرين من ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السينما بالدولة السعودية.

وأعلن “فهد المعمر” أن قرار المملكة العربية السعودية الذي سمح بإصدار تراخيص لدور العروض السينمائية سوف يعمل على إتاحة المزيد من المنافسة في مجال “الإنتاج السينمائي والإعلامي” لتصبح لدى الدولة السعودية صناعة سينمائية قوية.

وتضمن قرار المملكة العربية السعودية أن تبدأ “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” على منح تراخيص إقامة دور العروض السينمائية بعد أن يتم الانتهاء من إعداد اللوائح المنظمة للعروض المسموعة والمرئية في الأماكن العامة خلال مدة زمنية لن تتجاوز تسعين يوماً على الأكثر.

كما تم الإعلان عن بيان صادر عن “وزارة الثقافة والإعلام” بالمملكة العربية السعودية ورد فيها التالي “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سوف تبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة من أجل افتتاح دور السينما في المملكة العربية السعودية، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع، على أن يخضع المحتوى المعروض للرقابة تبعاً للمعايير السياسية الإعلامية في المملكة العربية السعودية”.

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