غدا خروج مسيرة مليونية الغضب الفلسطيني

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وتتجدد مواجهات الغضب الفلسطيني، في أكثر من منطقة من مشارف غزة إلى الضفة الشرقية، لتصل إلي اليوم السابع وهذا بشأن القرار الأمريكي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعترافه أن القدس عاصمة إسرائيل، فيما قامت هيئة فلسطينية إلى مسيرة مليونية غدا يوم الجمعة، كما اندلعت مواجهات في الأمس، في بيت لحم،ورام الله ونابلس والخليل، وطولكرم والتي أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص المعدني من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

كما قام المتظاهرون برشق قوات الاحتلال الإسرائيلي عند “بيت أيل” العسكري، والذي يتبع قوات الاحتلال وقامت قوات الاحتلال بالرد عليهم بإطلاق قنابل الغاز والرصاص، وقاموا المتظاهرين بإحراق العلم الأمريكي و دمية بلاستيكية تم رسم وجه الرئيس الأمريكي عليها، كما قامت وحدة “مستعربين “إسرائيلية، بمداهمة المتظاهرين وذلك قبل أن تفرق المتظاهرين، بعد ما أطلقوا عليهم النار في الهواء الطلق وقاموا باعتقال عدد كبير من المشاركين في المظاهرات.

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وكما رأي مراسل وكالة فرانس برس عملية الاعتقال خلال المظاهرات، ويروي أن فجأة ظهر ملثمين إسرائيليون كان بعضهم يرتدي بعض الكوفيات الفلسطينية، وأن أحد منهم كان يضع علما فلسطينيا علي رأسه، وقام بإخراج مسدسات، ثم ألقى أحد منهم قنبلة دخان بينما قاموا الآخرون بإطلاق طلقات في الهواء، ثم قاموا قوات الاحتلال بمحاصرة المتظاهرين الذين ظلوا في أماكنهم، بينما طارد آخرون المتظاهرين الذين هربوا بعيدا.،

كما قال بعض من رجال الإسعاف في الموقع، أنه قد تم إصابة ثلاثة فلسطينيين في هذه المواجهات، وفي غزة قامت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلي خروج مسيرة مليونية غداً يوم الجمعة علي أطراف قطاع غزة، وهذا رفضا علي القرار الأمريكي، ومن جهة أخرى أعلنت إسرائيل توقيف عدد من أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية، وكان من بينهم القيادي حسن يوسف، كما أعلنت حركة حماس في بيان له تم إعتقاله من رام الله، وهو عضو مهم في البرلمان الفلسطيني، كما أعلنت سلطات الاحتلال أمس أنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص من حركة حماس لأنها تشتبه فيهم أنهم كانوا يخططون لخطف جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

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