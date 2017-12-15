“سمير فرج” امتلاك إيران للأسلحة النووية يعد تهديد لدول الخليج العربي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “رئيس جهاز الشون المعنوية السابق” اللواء “سمير فرج” خلال لقائه الإعلامي من خلال برنامج “90 دقيقة” الذي يذاع على قناة “المحور” الفضائية ويقدمه الإعلامي محمد الباز” حيث أوضح أن دولة إيران ليس في حاجة إلى سلاح نووي.

أعلن اللواء “سمير فرج” أن خريطة الدولة الإيرانية والتي أعلنت أنها بحاجة إلى “أسلحة نووية”، وأشار أن الدولة تكون في حاجة إلى سلاح نووي لهدفين الهدف الأول أن تكون في حاجة للدفاع عن نفسها وهذا يحق لها فهي يحدها أفغانستان وهذه تعد من الدول الضعيفة التي لا تمتلك أسلحة ولا شيء، ودولة تركمانستان وهي دولة من دول الاتحاد السوفيتي القديم وتعد دولة بدائية، وباكستان ليس لها أي علاقة مع الدولة الإيرانية، وهذه هي الدول التي تحد الدولة الإيرانية من الشرق.

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وأوضح اللواء “سمير فرج” أن إيران يحدها من الناحية الغربية دول الخليج العربي والتي ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه الدولة الإيرانية حيث أن قواتها العسكرية قليلة، وأضاف أن مع هذه الاحتمالات يتم إلغاء فكرة أن إيران تريد السلاح النووي من أجل الدفاع عن نفسها، وأشار أن الفكرة الثانية هي “الاعتداء” فهي لا تريد أن تجري حرب مع باكستان حيث أن الدولة الباكستانية تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف اللواء “سمير فرج” أن الدولة الإيرانية تريد الأسلحة النووية من أجل الاعتداء على دول الخليج العربي، وأوضح أن في العلوم الاستراتيجية أن البحر الأحمر يعد عائق طبيعي حيال استمرار النوايا العدائية من الدولة الإيرانية إلى الدولة المصرية، وأوضح أن لو كان هناك خطر فإن هذا الخطر يعد بعيد عن الدولة المصرية، وإنما الخطر الإيراني كله يشكل تهديد كبير على دول الخليج العربي.

وأعلن دونالد ترامب عن إيران قائلا “إننا كلما أهملنا تهديداً زاد خطورة، لهذا وما إن استلمت منصبي أمرت بمراجعة استراتيجية شاملة لسياستنا تجاه النظام المارق في إيران هذه المراجعة اكتملت اليوم أعلن استراتيجيتنا، وأعلن عدة خطوات مهمة سنتخذها لمواجهة أعمال النظام الإيراني العدائية، ونضمن أن إيران لن تمتلك ابداً ابداً سلاحاً نووياً، سنعمل مع حلفائنا لمواجهة أنشطة النظام لزعزعة الاستقرار في الإقليم، وتوظيف إرهابيين بالوكالة ثانيا، سنفرض عقوبات إضافية على النظام لنمنعه من تمويل الإرهاب، ثالثاً سنواجه تطوير نظام الصواريخ ونشره الأسلحة التي تهدد تجارة جيرانه مع العالم وحريتهم في الملاحة، وأخيرا سنسد أمام النظام كل مسار للسلاح النووي”.

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