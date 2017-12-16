البنوك المركزية لكل من السعودية والإمارات تعمل علي إنشاء عملة رقمية دولية

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تسعي البنوك المركزية التابعة للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية علي إنشاء عملة رقمية حتى تتمكن من تيسير المعاملات بين البلدين، كما دار الحديث بشأن هذا الملف في اجتماع صندوق النقد العربي “AMF” كما كشف البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل هذا المشروع المشترك بين هيئة النقد العربي وبين المؤسسة، حتى يتم تطوير عملة رقمية علي البلوكشين وهذا بهدف دعم المعاملات بين البلدين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين السلطات النقدية بين الإمارات العربية المتحدة وبين المملكة العربية السعودية، كما بذلت المؤسسات النقدية كل جهدها لكي تقوم بدراسة مفهوم تطوير العملة الرقمية بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وأشارت التقارير إلي أن المصرف المركزي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة يسعى إلى إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأيضا دليل مفهوم دفتر الحسابات الموزع، حيث سوف يتم تصميم دليل مفهوم دفاتر الحسابات.

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بشكل أساسي علي نقل ملكية أصول البنك المركزي، ولن تكون هذه العملة متاحة للمستهلكين العاديين، بينما سيتم إصدار هذه العملة الرقمية كي يتم تبادلها بين السلطات النقدية المركزية، وذلك فضلا عن عدد من البنوك التجارية الموجودة في البلدين، وأن جميعهم سوف يكون مشاركا في بلوكشين العملة الرقمية، كما أكد مسؤول في البنك المركزي التابع لدولة الإمارات العربية، علي أهمية التطورات في اللوائح التابعة لقطاع التكنولوجيا المالية، وبالتحديد التمويل الجماعي للمنصات.

كما أكد مبارك رشيد المنصوري، والذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن منصات التمويل الجماعي وأيضا تقنيات البلوكشين هي أكبر مثال علي ذلك، كما أضاف أيضا أن منصات التمويل الجماعي اكتسبت اهتماما واسع، علي نطاق أوسع وذلك من خلال سنوات قليلة ماضية، ولهذا السبب فقد بدأنا في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وضع نظام لهذا الموضوع وذلك في عام 2016 ، حتى نقوم بحماية النظام المالي وأيضا حماية المستهلكين للعملات الرقمية ، وأكد المنصوري أن مشروع إنشاء العملات الرقمية في ملراحله النهائية.

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