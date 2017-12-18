“غادة والي” تفتتح ورشة الفقر متعددة الأبعاد في العالم العربي بشرم الشيخ

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تابع موقع مصر 365 توجه وزير التضامن الاجتماعي “غادة والي” إلى مدينة “شرم الشيخ” من أجل افتتاح أعمال ورشة الفقر متعددة الأبعاد في العالم العربي والتي سوف تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الموافق يوم الإثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري إلى يوم العشرين منه، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والمسؤولين في العالم العربي بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، من أجل العمل على مواصلة الجهود الهادفة إلى القضاء على الفقر في مصر في دول العالم العربي.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” أنه سوف تعمل على إطلاق تقرير الدول المصرية عن الفقر المتعدد الأبعاد للأطفال باعتبارها أحد المبادرات المصرية التي تعد هامة في هذا المجال بالإضافة إلى إطلاع عدد من كبار المسؤولين في العالم العربي وكذلك المسؤولين في المنظمة الدولية الأمم المتحدة على التجربة الرائدة في جمهورية مصر العربية المتمثلة في “مشروع تكافل وكرامة”.

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وأعلن مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية “طارق النابلسي” أن وزير التضامن الاجتماعي “غادة والي” بصفتها “رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” سوف تعمل على إدارة الجلسة الخاصة بوضع مشروع استراتيجية عربية حول “الفقر متعدد الأبعاد” وذلك من خلال النتائج الصادرة في التقرير العربي بهذا الشأن، والذي تم إطلاقه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في العاصمة الأمريكية نيويورك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017.

وأوضح “طارق النابلسي” أن الورشة سوف تبحث كذلك في إطار مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وتطبيقاته بما يعمل على تحليل جميع أوجه الحرمان المتداخلة للطفل وكذلك الفقر، والصحة الإنجابية، وكذلك المبادئ التوجيهية والفنية للعمل على بناء دليل الفقر العربي المتعدد الأبعاد.

وأشار “طارق النابلسي” أن الورشة لابد أن تأخذ في اعتبارها خلال مناقشتها لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد مناقشة جيوب الفقر في العالم العربي وكذلك الفوارق المكانية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي والإٌقليمي مع القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الدولية والعربية التي تهدف إلى مكافحة الفقر.

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