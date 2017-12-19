“وزراء الخارجية العرب” يعلنون حزب الله إرهابي وعرض التهديدات الإيرانية على مجلس الأمن

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تابع موقع مصر 365 البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمس في عاصمة الدولية المصرية القاهرة حيث ندد وزراء الخارجية العربي باعتداءات “ميليشيات الحوثي” على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك قيامها بإطلاق الصواريخ بشكل متكرر على الأراضي السعودية، وأطلقت البيان الختامي تحذيرات إلى “ميلشيات الحوثي” من الدخل في شؤون المنطقة العربية.

كما شدد البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء العربي والذي تحفظت عليه الدولة اللبنانية والدولة العراقية على ضرورة وقف إيران لدعم “ميليشيات حركة تمرد الحوثي” بدولة اليمن، وحزب الله في الدولة اللبنانية بالإضافة إلى توقف إيران أيضا على إثارة القلاقل في البحرين، والعمل على تطبيق سياسة “حسن الجوار”، وأعلنت عن تكليف “المجموعة العربية في المنظمة الدولية بالأمم المتحدة من إجراء اتصالات دولية لتوضيح طبيعة التهديدات الدولة الإيرانية.

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كما أطلق مجلس وزراء الخارجية العرب في بيانه الختامي أن القنوات الفضائية الممولة للدولة الإيرانية على “الأقمار الاصطناعية العربية” قد صنفوا “حزب الله” اللبناني إرهابي، وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن دولة إيران تسعى لأن تكون “خنجر” في العالم العربي حيث قال “إن الصاروخ الذي قامت بإطلاقه جماعة الحوثي واستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، يعد رسالة واضحة من إيران إلى أنها تسعى للعمل على نشر التخريب والفتنة وكذلك الكراهية، وتعد رسالة عدائية للمملكة العربية السعودية والدول العربية بأسرها، وقد حان الوقت لتخليص المنطقة من الطائفية والعنف التي تقوم إيران بنشره”.

وأكد أحمد أبو الغيط على أن “الصواريخ البالستية” التي تطلقها إيران على المملكة العربية السعودية والتي بلغت عددها حوالي ستة وسبعين صاروخ باليستي كملها صناعة إيرانية، وأكد على التضامن العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية والعمل على اتخاذ جميع ما يتطلب الأمن من أجمل حماية الأمن القومي السعودي، وطالب “مجلس الأمن الدولي” بوقف الدولة الإيرانية عن دفع العالم العربي إلى الهاوية، بانتهاجها سياسة الطائفية واستقوائها بالاتفاق “النووي”.

كما أطلق أحمد أبو الغيط تحذير إلى إيران من عواقب استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية في دول العالم العربي، وأكد على مخاطبة المجتمع الدولي ليتم عرض تهديدات إيران عليه، وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن المساس بأمن دول الخليج العربي يعد “خط أحمر”.

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