تعرف على الدولة العربية المتواجدة من بين 3 دول سوف يعاقبهم ترامب بعد تصويتهم لصالح القدس

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تقوم واشنطن باتخاذ العديد من العقوبات ضد العديد من الدول التي تصوت ضد هذه الخطوة الخاصة لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا ما تحدثت عنه السفيرة الأمريكية نيكي هيلي لدى الأمم المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تغريدة عبر موقعها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك لتحذير العديد من الدول التي ناصرت القدس.

وقدمت رسالة تحذيرية لجميع الدول المعارضة للقرار الأخير الذي أتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة بإسرائيل وهو من القرارات الذي استفزت العديد من البلاد العربية والأوروبية، ووجدت الكثير من البلاد الذي وقفت ضد تنفيذ هذا القرار الخاص بالاعتراف بأن عاصمة القدس هي إسرائيل وهو من القرارات الذي وقف أمامهم الكثير.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنها أشارات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتقديم المساعدات والمعونات للعديد من الدول الذي تقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية حالياُ، وأكدت على أنها لا تتوقع أن تقف هذه الدول ضد القرار الأخير الخاص بدونالد ترامب، وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسجل أسمائهم وتضعهم في عين الاعتبار.

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يذكر أيضاً أنه تم الإعلان عن ذلك خلال الجلسة الخاصة بالجمعية العامة، وصوت حوالي 128 عضواً من أصل حوالي 193 عضواً من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمريكية، وتم تأكيد رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصوتوا لصالح القدس، وأمتنع حوالي 35 عضواً عن التصويت ورفض حوالي 9 أعضاء للتصويت ضد هذا القرار.

وأيضاً من ضمن الدول الذي قامت بالتصويت لصالح القدس وضد قرار ترامب هم 3 دول من أصل 7 دول، ويوجد من بينهم دول تتلقى نسب مساعدات وإعانات مالية كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، و رفضهم للقرار الأخير الذي قدمه ترامب منذ أيام قليلة واعترافهم بأن القدس هي عاصمة فلسطين يعرضهم لمعاقبة واشنطن لهذه الدول المعارضة.

وأن هذا يعرضهم للعقاب وهذا ما تم تقديمه في التصريحات الأمريكية، ومن الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية هي أفغانستان وهي تتصدر القائمة وتمت الموافقه على هذا القرار، ولم يتم النظر إلى المساعدات الاقتصادية وهي تقدر بـ650 مليون دولار.