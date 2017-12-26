تعرف على أول دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

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قامت دولة غواتيمالا في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2017، وبعد تقريباً ثلاثة ايام من القرار الخاص بالأمم المتحدة وهو رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وهو من القرارات الذي رفضه 128 دولة ووافق عليه 9 دول وامتنعت عن التصويت 35 دولة وهذا خلال عقد جلسة طارئة بشأن هذه القضية.

وأعلنت الدولة رسمياً عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس وهي تعتبر من أولى دول العالم الذي نفذت هذا القرار بشكل رسمي، وتعتبر من أولى بلاد العالم الذي اعلنت وقوفها بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وأيده هذا القرار وطبقته على أرض الواقع، وهو يعتبر من القرارات الخاصة بالقدس ورفضت العديد من البلاد العربية والأوروبية.

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جديراً بالذكر أيضاً أن رئيس غواتيمالا أعلن رسمياً اليوم بأن بلاده سوف تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهذا على الرغم من وجود رفض عالمي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو من القرارات الهامة التي رفضتها جميع البلاد العربية، وتم رفض هذا القرار بناء على تصويت أغلبية البلاد برفض هذا القرار وامتنعت العديد من الدول على التصويت.

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وأيضاً دولة غواتيمالا ترى أن هذا القرار الذي اتخذته من مصلحتها وهو أن تنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وسوف يتم تنفيذ ذلك القرار في أقرب وقت ممكن، وتحدث رئيس الدولة عن هذا القرار قائلاً أنه من أهم القرارات الهامة الذي تشغل بال الكثير من البلاد العربية والعالمية، وتم التأكيد على أن هذا القرار لابد وأن يتم إيقافه بسبب عدم موافقة أغلبية البلاد.

يذكر أيضاً أن رئيس غواتيمالا دون عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحول هذا الأمر تحدث قائلاً أن أحد أهم هذه المواضيع كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس من تل أبيب، وأكد أنه لذلك السبب قام بإصدار هذه القرارات والتعليمات إلى وزارة الخارجية، ويتم البدء في التنسيق لتطبيق هذا القرار في أقرب وقت ممكن للتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف أيضاً بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.