رد فعل إسرائيل علي تصريحات يوسف زيدان بخصوص القدس

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قامت السفارة الإسرائيلية بمدح تصريحات المؤرخ “يوسف زيدان” وذلك بخصوص المسجد الذي يوجد في القدس أنه ليس المسجد الأقصى، حيث كتبت صفحة إسرائيل في مصر والتي تتبع السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وذلك عبر موقعها الرسمي “فيس بوك” وكتبت” أسعدنا أقوال المؤرخ والكاتب “يوسف زيدان” ، و تصريحاته التي أدلي بها في برنامج كل يوم مع الإعلامي “عمرو أديب” علي قناة ONE ، حيث أكد زيدان علي العلاقة الحميدة ما بين المسلمين واليهود، وذلك من قبل مجيء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وحتى هذا اليوم، مؤكداً علي أن الحروب الموجودة بين الطرفين الإسلامي واليهودي فهي تعود إلى المتطرفين.

كما أكدت صفحة إسرائيل في مصر أنه لا شك أن الرسائل التي يحملها تفسير الكاتب يوسف زيدان، بأهمية نبذ ثقافة الكراهية بين المسلمين واليهود، وأن هذا سوف يعود علي الإسرائيليين والمصريين ، وأن هذه خدمة كبيرة سوف تعود علي أبناء الجيل الصاعد للشعب المصري والإسرائيلي.

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ومن جهة أخرى قام بعض من البرلمانيون بشن هجمات علي الكاتب يوسف زيدان، وهذا بسبب تشكيكه وتطاوله على وجود المسجد الأقصى ، وعلي ما قاله بشأن إطلاق شعارات الأقصى الجريح والقدس الأسير وأولي القبلتين لن تؤتي بشئ، وهذا بالإضافة إلي التصريحات الدائمة له بشكل مسئ عن الأزهر الشريف، وكما وصفه بأنه سبب التخلف في مصر.

حيث عبر الكاتب الأديب يوسف زيدان علي قرار الرئيس الأمريكي الذي أصدره بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووصف هذا القرار أنه قرار خبيث ولكنه قد جاء في صالح العرب، كما أكد في حوار آخر له عبر شاشات التلفاز أن جميع الدول في العالم استطاعت أن تثبت عروبة القدس، وأن جميع الدول قامت بالتصويت ضد قرار ترامب بشأن القدس في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ولم تعد هذه المرة الأولي للكاتب يوسف زيدان فهو كثيرا ما يحدث قلقا، ويتناول قضايا تثير الرأي العام بال وتثير العالم العربي كله، حيث صرح في لقاء آخر أن المسجد الأقصى عبارة عن مكان للقمامة وروث البهائم، وكان به قطع آثار تبقت من التراث اليهودي القديم.

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