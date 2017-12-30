الرئيس السيسي يستقبل “تركي آل الشيخ” اليوم

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تابع موقع مصر 365 استقبال رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، وذلك بحضور السفير السعودي بالقاهرة، ليتم بحث التعاون الدولي بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية مصر العربية وخصوصاً في مجال المشروعات الرياضية المشتركة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير “بسام راضي” أن “تركي آل الشيخ” نقل تحيات عاهل المملكة العربية السعودية “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكد على قوة العلاقات الدولية بين المملكة العربية السعودية وبين الدولة المصرية، وحرص السعودية على العمل على تعزيز مجالات التعاون المشترك مع الدولة المصرية.

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وأعلن تركي آل الشيخ تعازي المملكة العربية السعودية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان مساء اليوم والذي أسفر عن استشهاد عشرة من المواطنين إلى جانب إصابة أربعة أخرين، وأكد على وقوف السعودية إلى جانب الدولة المصرية وتضامنها التام مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب الذي لا يعد تهديد لمصر وحدها بل تهديد للعالم بأكمله.

وأعلن بسام راضي عن تأكيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” على اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات الدولية القوية بين السعودية وبين مصر، وطالب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأعرب عن تقديره لتعازي السعودية في ضحايا حادث كنيسة مارمينا، وأضاف أن الحادث يؤكد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء الذي جمع الرئيس مع تركي آل الشيخ على ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي بين السعودية وبين الدولة المصرية في المجالات الرياضية المختلفة، وخصوصاً من خلال العمل على إقامة المشروعات الرياضية المشتركة الاستثمارية، والعمل على زيادة تبادل الخبرات وكذلك العمل على زيادة الوفود الرياضية بين الدولتين.

وأضاف بسام راضي على ضرورة العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين السعودية وبين جمهورية مصر العربية في مختلف القضايا الدولية والإقليمية في إطار ما يجمع الدولتين من شراكة وتعاون دولي.

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