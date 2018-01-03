ترامب يهدد الفلسطينيين بوقف المساعدات إذا أستمر رفضهم لقراراته

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اطلق الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب ” تحذيرا شديد اللهجة أعلن فيه عزمه قطع المساعدات المالية للفلسطينيين، ووجه ترامب اصبع الاتهام قائلا أن الفلسطينيين لم يقدروا كل المساعدات التى قدمت لهم .

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا “إن الولايات المتحدة دفعت للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات بشكل سنوى ولكنها لم تجد اى تقدير أو احترام”، وأضاف “دونالد ترامب ” أنه يعتقد بأن الفلسطينيين باتوا غير مستعدين لأي مشاركة في مباحثات السلام مع إسرائيل .

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وكانت قد احتدمت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم إزاء قرار ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وتساءل الرئيس الامريكى عن أسباب استمرار الولايات المتحدة فى دفع هذه الأموال التى لا طائل لها للفلسطينيين، ووصفت تغريدة ” ترامب ” لدى الاوساط الامريكية بكونها غاضبة.

وكان قد أعلن الرئيس “محمود عباس”، رئيس السلطة الفلسطينية، خلال الشهر الماضي أن السلطة الفلسطينية لن توافق على أي خطة تهدف لاقرار السلام تكون برعاية أمريكية، واصفا الادارة الامريكية بأنها وسيط غير أمين في إدارة عملية السلام بين طرفي النزاع وهما إسرائيل والفلسطينيين.

وتأتي تغريدة “ترامب” الغاضبة بعد أن افصحت ” نيكي هيلي”، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة عن نية الولايات المتحدة لإيقاف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وبسؤال احد الصحفيين فيما يتعلق بالتمويل الأمريكي مستقبلا للوكالة، أجابت هايلي “أن الرئيس ترامب بالفعل اصبح لا يريد إعطاء أي تمويل إضافي ويسعى لايقاف المساعدات حتى يضمن موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول التى تقدم تبرعات للأونروا، وكانت قد أعلنت المنظمة إن واشنطن تعهدت بدفع ما يقرب من 370 مليون دولار بداية من عام 2016.

واعترضت الولايات المتحدة على مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي والذي طالب بإلغاء قرار “ترامب ” الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مستخدمة حق النقض الفيتو.

فى الوقت الذى ايدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة جدا قرارا غير ملزم دعت خلاله الدول المشاركة واشنطن للتراجع عن موقفها ازاء ازمة القدس.

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