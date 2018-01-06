اعتقالات جديدة لأمراء داخل المملكة العربية السعودية

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لقد قامت كتيبة السيف الأجرب “كتيبة تابعة للحرس الملكي” بإلقاء القبض على ١١ أميرًا، بسبب رفضهم مغادرة القصر الملكي، وكان ذلك بعد تجمهرهم في القصر الملكي، وقد تم وضعهم بالسجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم وعقابهم، وذلك ما افصحت عنه جريدة سبق السعودية منذ قليل.

وعن أسباب تجمهر ١١ أميرًا في القصر الملكي، قد تجمهر ١١ أميرًا في القصر الملكي ليعلنوا رغباتهم بإلغاء الأمر الملكي، الذي يشمل التوقف عن سداد فواتير المياه والكهرباء عن الأمراء، وطالبوا أيضًا بتعويض مادي مناسب نظير حكم القصاص الذي صُدر في حق أحد أبناء أقاربهم، وكانت نتيجة تجمهرهم هذا ومتطلباتهم أنه تم تبليغهم بمغادرة القصر الملكي، بالإضافة إلى أن مطالبهم التي طلبوها ليست على حق.

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ولهذا قد تمردوا ورفضوا مغادرة القصر الملكي، نتيجة لرفضهم وإصرارهم هذا صُدر الأمر من الحرس الملكي “كتيبة السيف الأجرب” بإلقاء القبض على الأمراء المتمردين هؤلاء ووضعهم في سجن الحائر، لمعاقبتهم ومحاكمتهم، وكان الأمير “س.ع.س بن سعود بن فيصل بن تركي” هو من تزعم هؤلاء الأمراء، موضحًا أن أمام الشرع الكل سواسية، وأنه سوف تتم محاكمة من لم ينفذ التعليمات مهما كان مركزه، وأيضًا من لم يتبع الأنظمة.

وبالنسبة إلى الأوامر الملكية الجديدة التسعة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين فقد شملت صرف علاوة سنوية للمواطنين في هذه السنة المالية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وأيضًا صرف بدل غلاء معيشة حوالي ألف ريال شهريًّا للمواطنين مدة سنة، بالإضافة إلى بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي بمبلغ خمسمائة ريال مدة سنة.

وكذلك صرف مكافأة خمسة آلاف ريال للعسكريين الذين شاركوا في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي للمملكة، وأيضًا بدل غلاء معيشة قدره خمسمائة ريال مدة سنة للمخصص الشهري، وزيادة ١٠ في المئة لمدة سنة على مكافأة الطلاب والطالبات السعوديين.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمواطنين، وأيضًا تتحمل ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن ٨٥٠ ألف ريال وذلك من سعر السكن الأول للمواطن، وأخيرًا تبليغ كل هذه الأمور للجهات المختصة لكي تنفذه وتعتمد.