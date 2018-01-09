تعرف على الشروط الجديدة لإقامة عائلات العمالة الوافدة في الدول الخليجية

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تقوم دول الخليج على استحداث إجراءات جديدة وذلك عن طريق تطبيق الإصلاحات الإقتصادية، حتى تعوض التراجع المالي والسبب فيه إنخفاض أسعار النفط، حيث أصدر وزير داخلية البحرين” الشيخ راشد بن عبد الله” قرار يخص تأشيرة الدخول إلى البلاد وأيضاً رخصة إقامة عائلة العمال، وصاحب العمل الأجنبي، وهذا ما ذكرته صحيفة أخبار الخليج.

وتنص المادة الأولى من القرار والذي يخص تأشيرة الدخول ورخصة إقامة لعائلة العام، أن لا يقل الدخل الشهري لصاحب العمل أو العامل عن 400 دينار بحريني، ويستثني من هذا القرار المرخص لهم الحاليين والذين قد منحوا رخصة الإقامة من قبل العمل بهذا القرار.

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كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن التطبيق المالى علي الوافدين، وذلك بداية من شهر يناير 2018، ويتم تطبيق هذا القرار علي من يتراوح المقابل المالي لديه ما بين 300 و 400 ريال سعودي شهرياً وذلك خلال عام 2018.

وهذه الخطط التي تم إعلانها من قبل المملكة السعودية أو البحرين، هدفها الأساسي هو دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل والتي يوجد بها القليل من العمالة السعودية، وهذا بالمقارنة مع أعداد العمالة الوافدة، وسوف ينضم إلي هذه البرامج برنامج يعرف باسم ” المقابل المادي”.

جدير بالذكر أنه في عام 2017، قد تم تطبيق رسوم شهرية علي المرافقين للعمالة السعودية بمعدل يصل إلى 100 ريال عن كل مرافق، وهذه المنظومة وفرت للدولة مليار ريال في نهاية العام، حيث بدأن المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أول شهر يناير 2018 بقيمة 5% ، وذلك على أغلب الخدمات والبضائع، والهدف الرئيسي من هذه الخطة في البلدين هو زيادة العائدات وأيضاً مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وسوف تضاف القيمة المضافة على كلا البلدين في الآتي: الملابس والغذاء والمياه والكهرباء، والبنزين والديزل، وأيضاً سوف تضاف على بعض العمليات المصرفية، وبيع وتأجير العقارات والشقق والفنادق، وخدمات التسوق الإلكتروني، والرعاية الصحية الخاصة.

وقامت البحرين بتطبيق القيمة المضافة في وقت سابق وقامت بفرضها على التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة وذلك بنسبة 100%، ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد طلب من دول الخليج أن تنوع في مصادر دخلها ولكن بعيداً عن احتياطي النقد، ولهذا السبب اتخذت البحرين تعزيز الإيرادات الحكومية الخاصة بها.

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