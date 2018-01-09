إصابة “عماد العلمي” القيادي بحماس بطلق ناري في الرأس

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تابع موقع مصر 365 إصابة القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس “عماد العلمي” بإطلاق الرصاص اليوم الموافق الثلاثاء التاسع من شهر يناير الجاري لعام 2018، أثناء تواجده في منزله القائم في مدينة غزة، وقد أعلنت المصادر بحركة حماس ان إصابته جاءت أثناء تفقده سلاحه الشخصي بمنزله القائم بغزة.

وتم إصابة عماد العلمي في منطقة الرأس وحالته الصحية حرجة كما صرح بذلك الأطباء القائمين على علاجه في فلسطين، حيث أعلنوا أنه تم إجراء جراحة له وتم الانتهاء منها إلا أن حالته الصحية في الوقت الراهن حرجة.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” نقلاً علن القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس “فوزي برهوم” حيث أعلن إن إصابة عماد العلمي تم إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس أثناء تفقده سلاحه الشخصي، وهو في منزله، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن حالته الصحية حرجة، وتم إجراء جراحة له وقد تم الانتهاء منها في مستشفى الشفاء بغرب مدينة غزة.

والجدير بالذكر أنه في وقت سبق قد أكد عضو المكتب السياسي لمكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس “خليل الحية” خلال مشاركته في مؤتمر صحفي تم عقده بخصوص حالة عماد العلمي، حيث أكد أن عماد العلمي قد خضع لإجراء عملية جراحية، ولكن حالته الصحية لا تزال خطرة وحرجة في الوقت الراهن.

عماد العلمي هو “عماد خالد نامق العلمي” الشهير باسم “أبو همام” وهو أحد مؤسسة حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية وعضو سياسي بارز في الحركة ولد في مدينة غزة عام 1956، وحصل على بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

يعد عماد العلمي هو ممثل لحركة المقاومة الإسلامية حماس بإيران، وخلال عام 2012 غادر عماد العلمي إلى سوريا ومنها إلى قطاع غزة ليستقر في القطاع بعد أن تم إبعاده عن الأراضي الفلسطينية لمدة تصل إلى عشرين عاماً، وتم انتخابه نائب لإسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد وصوله على قطاع غزة، وخلال مشاركة عماد العلمي في الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة في عام 2014 تم إصابته في أحد قدميه وأدت هذه الإصابة إلى بتر ساقه واضطر بعدها إلى السفر إلى تركيا للعلاج والعمل على تركيب طرف صناعي هناك.

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