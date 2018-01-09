“عاهل السعودية” يصدر تعليمات بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها ملك المملكة العربية السعودية “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” مساء أمس الموافق يوم الاثنين حيث إصدار أمر ملكي إلى مؤسسة النقد العربي السعودية من أجل التأكيد على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة، وكذلك المكافآت التي أصدرها من خلال أمر ملكي منذ أيام قليلة سابقة.

وقد أعلنت “وكالة الأبناء السعودية واس” أن توجيهات ملك السعودية “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” التي تلزم بعدم اقتطاع أي جزء من المبالغ المالية من بدلات أو المكافآت التي يتم صرفها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، على أن يتم اقتطاع المبالغ لصالح البنوك في مقابل الحصول على سداد القروض الشخصية أو سداد الالتزامات التمويلية الأخرى التي تكون على المواطن.

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وقد أعلن ملك السعودية “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” فجر يوم السبت السابق أومر ملكي ينص على صرف بدلات للمواطنين في المملكة العربية السعودية من المدنيين وكذلك العسكريين لمدة عام كامل.

وقد تضمن الأمر الملكي أن يتم صرف بدل غلاء للمعيشة بصفة شهرية تقدر بحوالي ألف ريال سعودي للمواطنين من المدنيين أو العاملين في القطاع العسكرية لمدة عام، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، ونص الأمر الملكي على صرف مكافأة مالية تقدر بحوالي خمسمائة ألف ريال سعودي إلى العاملين لقطاع العسكري في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية القائمة في الحد الجنوبي من المملكة العربية السعودية.

وتضمن الأمر الملكي العمل على صرف بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد أو من قبل “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لجميع المستفيدين من المواطنين بواقع خمسمائة ريال سعودي لمدة عام كامل، وتم إضافة صرف بدل غلاء معيشة إلى المخصصات الشهرية لمستفيدي المضان الاجتماعي بمبلغ يصل إلى خمسمائة ريال سعودية لمدة عام.

وقد تضمن الأوامر الملكية إلى زيادة مكافآت الطلاب من الفئتين من المواطنين بنسبة تقدر بحوالي عشرة في المدة لمدة عام، كما تتحمل المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص وكذلك الخدمات الصحية الخاصة.

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