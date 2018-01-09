الجيش السوري: اسرائيل اطلقت صواريخ على القطيفة قرب دمشق

Advertisements

اعلن الجيش السوري ان طائرات اسرائيلية وصواريخ ارض ارض قد اصابت سوريا في صباح اليوم الثلاثاء، كما اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجددا أنه سيبذل ما يلزم من أجل وقف حزب الله في الحصول على أسلحة إيرانية، وقال الجيش السوري في بيان قد تم بثه في التلفزيون الرسمي ان طائرات اسرائيلية اطلقت صواريخ على منطقة القطيفة قرب دمشق من داخل المجال الجوي اللبناني في تمام الساعة الرابعة والأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي كما تمت اصابت الدفاعات الجوية السورية من قبل إحدى الطائرات.

واوضح الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل اطلقت صواريخ من مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل لكن القوات السورية اطلقت النار على الاراضي الاسرائيلية حيث انها قد أطلقت حوالي اربعة صواريخ من داخل اسرائيل اعترضت منها دفاعات جوية سورية، تسببت افي عدد من الأضرار المادية الأخرى، وقد تعهدت اسرائيل بمنع استخدام الاراضى السورية لايران لاقامة قواعد او نقل اسلحة عالية الجودة الى حزب الله اللبنانى الذى يساعد دمشق على صد التمرد الذي دام ست سنوات.

Advertisements

ورفض الجيش الاسرائيلي التعليق، وعلى الرغم من أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية في أغسطس الماضي قد كشفت أن قواته قد ضربت في سوريا حوالي مائة مرة، فإن سياسة إسرائيل ليست عموما تأكيد أو نفي هذه العمليات، وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ردا على اسئلة الصحافيين حول الضربات التي تهدف الى وقف حزب الله “الاسلحة المتغيرة” من سوريا، واضاف “اننا ندعم اي خطة تواجه حزب الله عند الضرورة باتخاذ اجراء” دون ان يؤكد صراحة ان إسرائيل نفذت ضربات يوم الثلاثاء.

كرر الجيش السوري في بيانه تحذيرات سابقة من تداعيات خطيرة على الضربات وكرر اتهاماته السابقة بأن إسرائيل تستخدم هجمات لدعم الجماعات المسلحة في سوريا، وكان دبلوماسي اوروبي تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع قال ان هناك تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا بان حزب الله وغيره من المقاتلين الاجانب سيطردون من المنطقة في سوريا القريبة من الحدود الاسرائيلية، وقال الدبلوماسي “لا اعتقد ان ذلك حدث حتى الان وهذا مصدر قلق”.

اقرا ايضا النظام السوري والقوات الروسية يستهدفان عدد من المراكز الطبية بحسب رواية عمال الاغاثة