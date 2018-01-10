العاهل السعودي يصدر توجيهات عاجلة للبنوك السعودية

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أصدر اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة التأكيد على البنوك السعودية عدم الخصم من بدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي سوف تصرف للمواطنين تنفيذا للأوامر الملكية الجديدة.

وأفادت ” واس ” وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر تعليمات مشددة للبنوك بعدم خصم أي مبلغ من تلك البدلات والمكافآت لصالحها مثل تسديد قسط القروض الشخصية والتزامات التمويل المختلفة.

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وقد أصدر في وقت سابق أوامر ملكية جديدة تنص على صرف بدل غلاء معيشة شهرية للمواطنين حيث يصرف للموظفين بالقطاعات الحكومية والعسكرية ألف ريال على المرتب الشهري لمدة 12 شهر، ويصرف مكافأة لقوات الجيش المشاركة في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي بالسعودية تقدر ب 5 آلاف ريال، ويضاف بدل غلاء معيشة إلى رواتب المعاش التقاعدي الذي يحصل عليها المواطن سواء من المؤسسة العامة للتعاقد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 500 ريال ولمدة 12 شهر.

كما نصت الأوامر الملكية إضافة بدل غلاء معيشة بقيمة 500 ريال على الراتب الشهري الذي يحصل عليها المواطنين الحاصلين على الضمان الاجتماعي على مدار 12 شهر بشرط أن لا يجمع راتب المواطن بين هذا البدل والبدل الوارد في البند السابق، وصرف زيادة المكافأة التي تمنح للطلاب والطالبات السعوديين بنسبة 10% على مدار 12 شهر.

وتضمنت الأوامر الملكية الجديدة أن تسدد الحكومة قيمة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات الصحية الخاصة وخدمات التعليم الأهلي والخاص، إلى جانب تسديد الدولة ضريبة القيمة المضافة ما لا يتجاوز مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المواطن للشقة السكنية الأولى، وأن تصرف العلاوة السنوية للمواطنين سواء العاملين بالجهات الحكومية أو الجهات العسكرية لهذه السنة المالية ” 1439 – 1440 هـ ” بداية من 14 ربيع آخر 1439 هـ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

والجدير بالإشارة أن هناك 4 شركات سعودية كبرى قررت صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها تفاعلا مع الأوامر الملكية الأخيرة، ومن ضمن هذه الشركات شركة “STC ” للاتصالات والشركة السعودية للكهرباء وشركة ” سابك ” للصناعات الأساسية وشركة المياه الوطنية، فقد منحت شركة سابك زيادة 10% للمكافأة التي تمنحها للطلاب والطالبات السعوديين ضمن برنامجها للابتعاث داخل المملكة.

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