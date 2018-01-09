“صباح الأحمد” خلافات الأشقاء العرب خلافات عابرة ويجمعهم وشائج أسمى

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت، حيث أعلن أن أي خلافات بين الأشقاء العرب تعد خلافات عابرة مهما طال وبعد الزمن، وأضاف قائلاً “ما يجمعنا من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف”.

وأشاد صباح الأحمد الجابر الصباح بجميع الجهود المبذولة من أجل العمل على معالجة الأزمة السياسية الخليجية وأعرب عن تفاؤله خلال افتتاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والأمة والنواب بمجلس التعاون الخليجي والذي تم عقده أمس الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يناير لعام 2018، تحت رعاية سمو أمير الكويت لحضور فعاليات المؤتمر.

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وأكد صباح الأحمد الجابر الصباح خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع رؤساء مجلس الشورى والأمة والنواب بمجلس التعاون الخليجي، حيث أعلن قائلاً “أن الأوضاع المحيطة بنا أخذة وبكل أسف بالتدهور بكل ما يمثله ذلك من تحد لنا جميعاً، فضلاً عما تواجهه المسيرة الخليجية المباركة من عقبات، وتعثر ما يفرض التعاون والتشاور واللقاء على كافة المستويات”.

وشدد صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً “إننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات فرادي، فالعمل الجماعي سبيلنا في هذه المواجهة، وحصننا الذي نتمكن من خلاله من التصدي لتلك التحديات والحفاظ على مكاسب وإنجازات تحققت لمسيرتنا ولدولنا وشعوبنا”.

وأوضح صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً “أن دولة الكويت قد احتضنت منذ أسابيع الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدنا فيها على حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على آلية انعقاد الدورات العليا لمجلس التعاون الخليجي, وصيانة مسيرته المباركة، والسعي الدائم من أجل تعزيزها، وقد تمكنا من الخروج بسلسلة من القرارات التي تساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك”.

وأعلن “مرزوق الغانم” رئيس مجلس الأمة الكويتي عن إيمان دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي المتأصل، وأعلن أن قناعته تعد ركن أساسي في العقيدة السياسية بدولة الكويت، وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات اجتماع رؤساء مجالس الشورى والأمة والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً “إذا كان البعض سينسب فضلاً للكويت، وعلى رأسها حكيمها الأمير فإننا لن نتواضع وننفي هذه النسبة الجميلة لنا لكننا من باب الانصاف والحق سوف نقول أن الفضل الكبير فيما تم من بوادر خير ينسب لقادة وكذلك شعوب دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً”.

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