النساء تحضر مباريات كرة القدم في الملاعب خلال يوم الجمعة القادمة لأول مرة في السعودية

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سوف تشهد الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية خلال يوم الجمعة القادمة ظاهرة جديدة على هذا المجتمع المحافظ حيث انه سوف يتم السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم، وهي سابقة في المملكة المحافظة، ويأتي هذا الامر وسط علامات الانفتاح الاجتماعي في المملكة العربية السعودية التي بدأت في الظهور منذ عدة أشهر.

والجدير بالذكر انه في يوم 30 من شهر اكتوبر لعام 2017 أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الملاعب الرياضية والسماح لهم بحضور الفعاليات في ثلاثة ملاعب وذلك سيكون ابتداء من عام 2018، ومن جهة أخرى فقد اكدت وزارة الإعلام خلال يوم الاثنين الماضي ان السلطات قد حددت ثلاث مباريات في الدوري السعودي الممتاز في ثلاثة استادات يمكن للنساء ان يتابعها من المدرجات هذا الشهر، وقد جاء ذلك بحسب بيان وصل الى وكالة فرانس برس العالمية.

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وسوف يلتقي الأهلي والباطن في اول مباراة سوف يتم السماح فيها للنساء بالدخول الى المدرجات وذلك في جدة يوم خلال يوم الجمعة القادم، وسوف تليها مباراة بين الهلال والاتحاد يوم السبت ومباراة بين الاتفاق والفيصلي في يوم 18 من شهر يناير، وقد اختارت السلطات استاد الملك فهد في الرياض ومدينة الملك عبدالله في جدة و استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ليكون أول ملعب حيث تستطيع النساء الحضور في المدرجات من أجل مشاهدة الألعاب الرياضية.

ومن جهة اخرى فان المملكة العربية السعودية تمنع الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة، وقد تم السماح للنساء بالدخول إلى ملعب لكرة القدم في الرياض وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي وكانت تلك المرة الأولى في المملكة حيث حضروا احتفالا باليوم الوطني، وتفرض المملكة العربية السعودية بعض أشد القيود على النساء في العالم.

لكن من جانب اخرى الحكومة تعمل على تقليص تلك القيود ضمن الخطة الاجتماعية والاقتصادية تحت اسم “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016، وفي 26 سبتمبر أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يسمح لأول مرة للنساء بقيادة السيارات. ومن المقرر أن يبدأ هذا القرار في يونيو 2018.

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